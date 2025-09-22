Σημαντικές μεταβολές στις τιμές των βασικών προϊόντων κατέγραψε το Παρατηρητήριο Τιμών για τον Αύγουστο του 2025, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να επισημαίνει έντονες αυξομειώσεις ανά κατηγορία. Η μεγαλύτερη άνοδος μήνα-προς-μήνα εντοπίζεται στα φρέσκα λαχανικά και χόρτα, που σημείωσαν αύξηση +49,3% σε σχέση με τον Ιούλιο (παραμένουν ωστόσο μειωμένα κατά -30,7% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024). Αντίθετα, τα φρέσκα ψάρια και τα μαλάκια κατέγραψαν τη σημαντικότερη κάμψη (-13,4% σε μηνιαία βάση), ενώ μεγάλη μείωση παρουσίασαν και τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή (-13,0%).

Από τις 45 κατηγορίες προϊόντων που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο, 21 κατέγραψαν αυξήσεις, 21 μειώσεις και τρεις (κυπριακός καφές, ψωμί, βρεφικό γάλα) δεν παρουσίασαν μεταβολή. Σημειώνεται ότι 29 από αυτές τις 45 κατηγορίες περιλαμβάνονται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-kalathi».

Αναλυτικότερα, μεταξύ των προϊόντων με άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ξεχωρίζουν:

• φρέσκα λαχανικά και χόρτα +49,3% (-30,7% σε ετήσια σύγκριση),

• κύλινδρος υγραερίου +4,9% (+6,7% έναντι Αυγούστου 2024),

• φρέσκο κρέας +3,8% (+4,7% σε ετήσια βάση),

• φυτικό μαγειρικό λίπος +2,7% (-21,1% έναντι Αυγούστου 2024),

• απορρυπαντικά ρούχων +2,4% (-2,8% σε ετήσια σύγκριση),

• στιγμιαίος καφές +2,3% (+11,0% σε ετήσια βάση),

• χαρτί υγείας +2,2% (-6,4% σε ετήσια σύγκριση),

• αλεύρι +2,0% (-6,0% σε ετήσια βάση),

• μαλακτικά ρούχων +1,7% (+5,25% σε σχέση με Αύγ.2024) και

• σερβιέτες υγιεινής +1,1% (-4,2% ετησίως).

Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των μεγαλύτερων μειώσεων μήνα-προς-μήνα καταγράφονται: φρέσκα ψάρια και μαλάκια -13,4% (+6,0% σε σχέση με Αύγ.2024), κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή -13,0% (+4,5% σε ετήσια βάση), κατεψυγμένα ψάρια πανέ/προψημένα -3,8% (-13,3% σε ετήσια σύγκριση), γιαούρτι -1,5% (-4,5% ετησίως), πουργούρι -1,5% (-5,5% ετησίως), λάδι -1,4% (-7,8% ετησίως), βρεφικές πάνες -1,2% (-7,0% ετησίως) και κουλούρια -1,1% (-2,4% σε σχέση με Αύγ.2024).

Σε επίπεδο ευρύτερων οικονομικών κατηγοριών, η Υπηρεσία σημειώνει θετική μεταβολή για τις «Υπηρεσίες» (+3,6% σε σύγκριση με Αύγ.2024), ενώ μείωση καταγράφεται στον Ηλεκτρισμό (-11,6%), στα Πετρελαιοειδή (-7,3%) και στη γενική κατηγορία «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» (-3,0%). Τα γεωργικά προϊόντα συνολικά εμφάνισαν μείωση -5,3% σε ετήσια βάση (αν και +4,4% έναντι Ιουλίου).

Η αποτίμηση του Αυγούστου επιβεβαιώνει την τάση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: -0,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, -0,4% τον Ιούνιο και -0,9% τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο, στοιχεία που η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ως σημαντική αλλαγή στην πορεία των τιμών.

Η Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των καταναλωτών και δεν αποτελούν οδηγία αγοράς. Επίσης επισημαίνει ότι μεταξύ των προϊόντων υπάρχουν ποιοτικές διαφορές που δεν απεικονίζονται στα στοιχεία, γι’ αυτό προτρέπει τους καταναλωτές να προχωρούν σε προσωπική έρευνα αγοράς πριν από την επιλογή προϊόντων και σημείων πώλησης.