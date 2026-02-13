Σε ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA) ορίστηκε η Αγγέλικα Θεοφάνους, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Ενέργειες της Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (ΑΠΕΚ).

Η AMLA προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου, με περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων εποπτικών αρχών κρατών-μελών της ΕΕ, με αντικείμενο την ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου για οντότητες του μη χρηματοοικονομικού τομέα.

Η επιλογή των μελών πραγματοποιήθηκε κατόπιν αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης, στη βάση τεκμηριωμένης εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματικής επάρκειας. Η Αγγέλικα Θεοφάνους συγκαταλέγεται σε ολιγομελή ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα εκπροσωπήσουν τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η AMLA αποτελεί τον ανώτατο ευρωπαϊκό θεσμό στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με ρόλο στη διαμόρφωση ενιαίων εποπτικών προτύπων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο διορισμός συνιστά αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της θεσμικής επάρκειας που έχει αναπτύξει η ΑΠΕΚ στον τομέα της εποπτείας των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και της ενεργού συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της χρηματοοικονομικής ακεραιότητας.

Η συμμετοχή της ΑΠΕΚ στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου ενισχύει, όπως επισημαίνεται, τη διεθνή παρουσία της Αρχής και τη θέση της ως αξιόπιστου εταίρου στο ευρωπαϊκό εποπτικό οικοσύστημα.