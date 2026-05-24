Συγκινητικό να βλέπεις στο philenews φωτογραφίες του Προέδρου της Κύπρου και του Πρωθυπουργού της Ινδίας στους δρόμους του Νέου Δελχί, με το ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ευδιάκριτο.

Όμως, αδέλφια Ινδοί, να έχετε υπόψη ότι εμείς, μαθητές κάποτε το 1983, Σεπτέμβριο, είχαμε ξαμολυθεί μέσα από τον Πεδιαίο και τους γύρω δρόμους, από τα λύκεια του Κύκκου και άλλα σχολεία της περιοχής, για να προϋπαντίσουμε το αστέρι της χώρας σας -και της διεθνούς σκηνής, τότε- με το παγκόσμιας εμβέλειας επίθετο. Την Ιντίρα Γκάντι. Μας χαμογέλασε όλους, ισχυριζόμασταν την επομένη στην αυλή του σχολείου.

Δεν της βγήκαμε γουρλήδες της καημένης. Ένα χρόνο μετά, Οκτώβριο του 1984, δολοφονήθηκε και εμείς που την καλωσορίσαμε το ‘83 παρακολουθήσαμε απορημένοι από το ΡΙΚ για ώρες την τελετή αποτέφρωσης.

