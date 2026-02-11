Η Ισπανία πρωτοπορεί στην αιολική και ηλιακή ενέργεια και είναι πρώτη στην Ευρώπη και έκτη στον κόσμο με την υψηλότερη προγραμματισμένη ισχύ το 2025, αναφέρει το ισπανικό πρακτορείο Efe.

Η ισχύς είναι 165 GW, σύμφωνα με έκθεση του Global Energy Monitor (GEM). Η συνολική παγκόσμια ισχύς των προγραμματισμένων αιολικών και ηλιακών έργων αυξήθηκε κατά 11% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα 4,9 τεραβάτ (TW).

Η Κίνα κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα αντιπροσώπευε περισσότερα από 1,5 TW προγραμματισμένης αιολικής και ηλιακής δυναμικότητας. Μόνο η ασιατική χώρα φιλοξενεί 448 GW μεγάλης κλίμακας αιολικών και ηλιακών έργων υπό κατασκευή, το ήμισυ του παγκόσμιου συνόλου.

Μετά την Κίνα ακολουθούν η Βραζιλία (401 GW), η Αυστραλία (368 GW), η Ινδία (234 GW), οι Ηνωμένες Πολιτείες (226 GW), η Ισπανία (165 GW) και οι Φιλιππίνες (146 GW).

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι χώρες της G7 αντιπροσώπευαν μόνο το 11% της βιομηχανικής κλίμακας αιολικής και ηλιακής δυναμικότητας που έχει προγραμματιστεί παγκοσμίως για το 2025, παρά το γεγονός ότι ελέγχουν περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πλούτου.

Στην πραγματικότητα, το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο αυτών των χωρών έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητο σε περίπου 520 GW από το 2023, γεγονός που, σύμφωνα με την GMW, υπογραμμίζει «το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και της εφαρμογής στις προηγμένες οικονομίες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η τάση ανάπτυξης είναι «θεμελιώδης» για την επίτευξη της δέσμευσης της COP28 για τριπλασιασμό της χωρητικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030.

Συνολικά, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι περίπου το 42% της υπάρχουσας και της προγραμματισμένης ηλιακής ισχύος είναι κατανεμημένη, με την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία να να πρωτοπορούν σε αυτόν τον τομέα.

