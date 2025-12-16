Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του «Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Αιχμαλώτους και Παθόντες Πολέμου 1974», υιοθετώντας πρόταση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων και την αύξηση της ιδρυματικής φροντίδας.

Με τη σχετική απόφαση, στους εν δυνάμει δικαιούχους του Σχεδίου εντάσσονται πλέον και οι ανάπηροι πολέμου του 1974 που λαμβάνουν Ειδική Μηνιαία Σύνταξη βάσει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου και κατέχουν την ταυτότητα Ανάπηρου Πολέμου που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Άμυνας. Η ένταξή τους γίνεται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπόλοιπους δικαιούχους του Σχεδίου.

Ταυτόχρονα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του επιδόματος ιδρυματικής φροντίδας για όλους τους δικαιούχους, από €745 σε €1.300, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις πρόνοιες του νέου Σχεδίου Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας σε Στέγες.

Τα σχετικά επιδόματα παραχωρούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΥΔΕΠ, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε Σημείο Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΚΕ.ΠΟ) παγκύπρια, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ είτε τηλεφωνικά (δωρεάν κλήση) στο 8000 2000.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το Σχέδιο, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 1450.