Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τα δέκα επιδόματα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Χρίστος Διομήδους, ο προϋπολογισμός των επιδομάτων αυτών ανέρχεται σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ και τα κονδύλια προέρχονται τόσο από τα κρατικά όσο και από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Τα επιδόματα απευθύνονται σε οικογένειες με μικρά ή και μεγαλύτερα παιδιά, σε ευάλωτους πολίτες, σε ηλικιωμένους, σε χαμηλοσυνταξιούχους και πολλούς άλλους.

Στο επίκεντρο, υπογραμμίζει ο κ. Διομήδους, βρίσκεται η στήριξη των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη με βάση και τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. «Στόχος του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η παροχή εξατομικευμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών», επεσήμανε.

Όσον αφορά στα επιδόματα, «έχουν εισαχθεί νέες παροχές, ενώ με ουσιαστικές παρεμβάσεις και εκσυγχρονισμούς που αποφασίστηκαν από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και εφαρμόστηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), έχουν βελτιωθεί υφιστάμενα σχέδια, δημιουργώντας ένα πιο δίκαιο και ανθρώπινο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, ώστε τα επιδόματα να φτάνουν εκεί που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει», υπογράμμισε ο κ. Διομήδους.

Από τις επιδοματικές πολιτικές δεν μπορούν να απουσιάζουν οι οικογένειες με μικρά παιδιά, οι πολύτεκνοι, οι μονογονιοί.

Πιο κάτω παρουσιάζονται όλα τα επιδόματα, μερικά από τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γνωστά.

>> Σχέδια Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών

Το σχέδιο διευρύνθηκε δύο φορές και σήμερα καλύπτει μέχρι 80% των διδάκτρων σε βρεφονηπιακούς και παιδοκομικούς σταθμούς. Δικαιούχοι είναι όλες οι οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου. Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών, με τις πιο ευάλωτες οικογένειες να καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Από φέτος, ένα νέο σχέδιο καλύπτει στο 100% τα δίδακτρα για παιδιά από 4 ετών μέχρι 4 ετών και 5 μηνών, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση πριν από τη φοίτηση στο δημόσιο νηπιαγωγείο.

>> Επίδομα Τέκνου

Μέσα στο 2024, το επίδομα το οποίο επιδέχεται της πλήρους αύξησης της ΑΤΑ αυξήθηκε κατά 5%, ενώ την ίδια περίοδο οι φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών έγιναν δικαιούχοι για πρώτη φορά του 50% του επιδόματος τέκνου. Από τον Απρίλιο του 2025, για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για σκοπούς παραχώρησης του επιδόματος τέκνου. Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα, με στόχο τη στήριξη των μεγαλύτερων οικογενειών.

>> Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

Με τροποποίηση της νομοθεσίας τον Ιούλιο του 2025, το εισόδημα του/της συμβίου δεν λαμβάνεται υπόψη. Παράλληλα, οι μονογονείς εντάχθηκαν στην ειδική διατίμηση 08 της ΑΗΚ, εξασφαλίζοντας έκπτωση 20% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

>> Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας

Τον Μάιο του 2024 αυξήθηκε κατά €50 σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Δικαιούχες είναι μητέρες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 4 παιδιά άνω των 18 ετών, με εισόδημα έως €32.667 (μονήρεις) ή €49.000 (ζευγάρια). Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από €250 έως €450 ετησίως, ανάλογα με το εισόδημα.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)

Από τον Ιανουάριο του 2025, υπογραμμίζει ο κ. Διομήδους, επιτεύχθηκε ένας μεγάλος στόχος σε σχέση με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Αυτός αφορούσε τη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων του ΕΕΕ σε 60 ημέρες.

«Το ΕΕΕ καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης και παρέχει συμπληρωματικά επιδόματα για ενοίκιο, φροντίδα, δημοτικά τέλη, έκτακτες κοινωνικές ανάγκες (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ), τόκους δανείων κλπ», είπε και πρόσθεσε ότι «Οι λήπτες του ΕΕΕ είναι δικαιούχοι της ειδικής διατίμησης 08 της ΑΗΚ για 20% έκπτωση στο ρεύμα».

Στήριξη και φροντίδα σε ηλικιωμένους και χαμηλοσυνταξιούχους

Από τις πολιτικές του Υφυπουργείου δεν απουσιάζουν οι ηλικιωμένοι και ευάλωτοι συμπολίτες μας. Μια ιδιαίτερα πρόσφατη πολιτική, αφορά τη στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση σε στέγη ευγηρίας ή ακόμη να διαβιούν με αξιοπρέπεια.

>> Σχέδιο Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας σε Στέγες Ηλικιωμένων

Η επιδότηση αυξήθηκε από €745 σε €1.300 τον μήνα με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2025, ώστε να καλύπτει το πραγματικό κόστος φροντίδας. Σήμερα συμμετέχει το 85% των στεγών Παγκύπρια, ενώ έχουν επωφεληθεί πάνω από 700 ηλικιωμένοι. Για πρώτη φορά εφαρμόζονται ποιοτικά κριτήρια στις στέγες, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν υπηρεσίες σε αξιοπρεπές επίπεδο. Δικαιούχοι είναι κυρίως λήπτες ΕΕΕ ή χαμηλοσυνταξιούχοι, με περιορισμένα εισοδήματα και καταθέσεις κάτω από €10.000.

>> Επίδομα σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα

Αφορά νοικοκυριά με τουλάχιστον έναν συνταξιούχο. Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €10.324 για μονήρη ή τις €15.486 για ζευγάρια, ενώ το όριο καταθέσεων είναι €100.000. Εκτός από το μηνιαίο επίδομα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό Δώρο, καθώς και δωρεάν κάρτα διακίνησης (MotionBusCard). Επιπλέον, έχουν ενταχθεί στην ειδική διατίμηση 08 της ΑΗΚ με έκπτωση 20% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Μέσα στο 2024, έχει δοθεί 5% αύξηση στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

Επιπλέον, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δόθηκε 30% αύξηση στο πασχαλινό επίδομα αλλά και απορροφήθηκε το κόστος των αυξήσεων των Συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ούτως ώστε να μην μειωθεί εξαιτίας της αύξησης αυτής το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχου σε κανένα δικαιούχο, επιτρέποντας έτσι στους χαμηλοσυνταξιούχους να λαμβάνουν ταυτόχρονα αυξημένη σύνταξη και αναλλοίωτο το επίδομα.

Οι παροχές του κράτους προς τα θύματα πολέμου

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Διομήδους, υπάρχουν τρία διαφορετικά επιδόματα, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που βιώνουν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, όπως είναι οι εγκλωβισμένοι ή οι αιχμάλωτοι και παθόντες του ’74, καθώς και άτομα που πολέμησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

>> Εγκλωβισμένοι και Επανεγκατασταθέντες

Από τον Φεβρουάριο 2025 αυξήθηκαν μετά από 18 χρόνια κατά 30% τα επιδόματα που καταβάλλονται στους εγκλωβισμένους και τους επανεγκατασταθέντες. Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2024 το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας προχώρησε σε βελτίωση του σχεδίου επανεγκατάστασης στα κατεχόμενα χωριά και πλέον όσοι είναι άνω των 75 ετών, ζουν μόνοι ή με τον/τη σύζυγο και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, δικαιούνται μηνιαίο επίδομα φροντίδας €240, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης που ήδη λαμβάνουν.

>> Παροχή Φροντίδας σε Αιχμαλώτους και Παθόντες Πολέμου 1974

Από τον Νοέμβριο του 2023 εκτός από τους αιχμαλώτους και ομήρους πολέμου του 1974 και οι γονείς πεσόντων και εξαφανισθέντων, δικαιούχοι είναι και οι χήρες πεσόντων καθώς και οι σύζυγοι αγνοουμένων. Το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις €23.000 και οι καταθέσεις τις €20.000. Μετά από κατ’ οίκον αξιολόγηση παρέχεται:

• €240 για μερική κατ’ οίκον φροντίδα

• €400 για πλήρη κατ’ οίκον φροντίδα

• €745 για ιδρυματική φροντίδα

• Πρόσθετο επίδομα για πάνες ενηλίκων όπου απαιτείται

>> Βετεράνοι Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Παρέχεται μηνιαίο κατά χάριν χορήγημα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους βετεράνους που υπηρέτησαν στις συμμαχικές δυνάμεις, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους.