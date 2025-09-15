Με προϋπολογισμό €73 εκατομμύρια, εκ των οποίων €43,8 εκατ. προέρχονται από την ΕΕ, το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης στηρίζει από τη σχολική χρονιά 2025–2026 περίπου 21 χιλιάδες παιδιά ηλικίας έως τεσσάρων ετών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κρατικού προϋπολογισμού, και υλοποιείται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το Σχέδιο ενισχύει την ισότητα στην προσχολική εκπαίδευση, μειώνει τον κίνδυνο παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και συμβάλλει στη δημιουργία μιας περισσότερο δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Ποιοι δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι οικογένειες που έχουν εγκριθεί για επίδομα τέκνου, διαθέτουν εξαρτώμενο παιδί έως τεσσάρων ετών στις 31 Αυγούστου 2025 και έχουν εξασφαλίσει θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο. Το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στους παρόχους, αποκλειστικά για δίδακτρα και σίτιση.

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα, τη σύνθεση της οικογένειας και την ηλικία του παιδιού. Για βρέφη έως δύο ετών μπορεί να φτάσει μέχρι €350 τον μήνα, ενώ για νήπια άνω των δύο ετών έως €250, με πρόσθετη επιδότηση €50 για απογευματινή φροντίδα. Μια πολύτεκνη οικογένεια χαμηλού εισοδήματος μπορεί να λάβει σημαντική ενίσχυση, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των εξόδων.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 1η Σεπτεμβρίου 2025 μέσω της κυβερνητικής πύλης Gov.cy, αφού προηγηθεί εγγραφή σε εγκεκριμένο φορέα. Ο κατάλογος με τους συμμετέχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΥΔΕΠ.

Η καταβολή ξεκινά από τον μήνα υποβολής της αίτησης (χωρίς αναδρομική ισχύ) και διαρκεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς που το παιδί συμπληρώνει τα τέσσερα έτη. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχεία εξυπηρέτηση.

Δήλωση αρμόδιου

Ο υπεύθυνος Ανώτερος Λειτουργός της ΥΔΕΠ, Φάνος Κουρουφέξης, δήλωσε ότι «το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης αποτελεί καθοριστικό εργαλείο στήριξης για τις οικογένειες με μικρά παιδιά, προάγοντας την ισότητα στην εκπαίδευση και φέρνοντας την Κύπρο πιο κοντά σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής προστασίας».

Από την έναρξη εφαρμογής του το 2022, έχουν ήδη διατεθεί συνολικά €47,5 εκατομμύρια, με το νέο κονδύλι να ενισχύει περαιτέρω τη συνέχιση του μέτρου.