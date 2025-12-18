Σταμάτησε στις €400 χιλ., από 200 χιλιάδες που είναι σήμερα, ο πήχης των εταιρειών που θα τυγχάνουν επισκόπησης οι οικονομικές τους καταστάσεις, αντί του πλήρους οικονομικού ελέγχου με την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών από νόμιμο ελεγκτή.

Η αρχική πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ (Κυριάκος Χατζηγιάννης – Νίκος Σύκας) προέβλεπε την αύξηση του ορίου που καθορίζει τις εταιρείες που θα διευκολύνονται με επισκόπηση των οικονομικών τους καταστάσεων αντί πλήρους οικονομικού ελέγχου στις €900 χιλ. κύκλο εργασιών, από €200 χιλ. που είναι σήμερα. Η πρόταση για αύξηση του κύκλου εργασιών στις 900,000 ευρώ είχε προκαλέσει την έντονη διαφωνία του Τμήματος Φορολογίας, της Κεντρικής Τράπεζας και του Συνδέσμου Τραπεζών.

Η δυνατότητα των επιχειρήσεων για απλή επισκόπηση των οικονομικών τους καταστάσεων παραχωρήθηκε το 2023, καθώς μεταφέρθηκε στο κυπριακό δίκαιο σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Συνολικά, 51.075 εταιρείες κάνουν σήμερα επισκόπηση, καθώς έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ. και από αυτές οι εισπράξεις του κράτους για το 2022 ανήλθαν περίπου στα €228 εκατ.

Με την αρχική πρόταση του ΔΗΣΥ για αύξηση του κύκλου εργασιών στις €900 χιλ. θα επωφελούνταν συνολικά 60.399 εταιρείες, ή ποσοστό 66% των εταιρειών, από τις οποίες το κράτος έχει σήμερα ετήσια έσοδα €695 εκατ. Ωστόσο, με τη νέα συμβιβαστική φόρμουλα στην οποία κατέληξαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, δηλαδή να επωφελούνται με επισκόπηση οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €400 χιλ., οι εταιρείες αυτής της κατηγορίας αυξάνονται σε 56,590, ή ποσοστό 61,9% του συνόλου, από τις οποίες το κράτος κατά το 2022 είχε έσοδα ύψους €358,6 εκατ. Φέτος αναμένονται έσοδα €348.8 εκατ.

Η πρόταση νόμου, όπως διαμορφώθηκε, θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την αναθεώρηση των προτάσεων, το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη ημερομηνία δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Με την ίδια πρόταση καθορίζεται ως αρμόδια αρχή ο ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) για τον Καθορισμό Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που θα είναι αρμόδια για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζονται από τις μικρές εταιρείες. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι σε συνάρτηση με την πρώτη και έχει σκοπό την αποσυμφόρηση των μικρών εταιρειών και συγκροτημάτων μικρών εταιρειών από τη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται για σκοπούς συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων.

Ο ΣΕΛΚ η αρμόδια αρχή

Κατά τις συζητήσεις που έγιναν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, διαφοροποιήθηκαν κάποιες από τις πρόνοιες της πρότασης. Συγκεκριμένα, ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ορίστηκε τελικά ο ΣΕΛΚ. Επίσης τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του ΣΕΛΚ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης τα οποία εφαρμόζονται για τον καταρτισμό των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία υποβάλλονται στον υπουργό Οικονομικών για έγκριση,την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους. Επιπρόσθετα θα υποβάλλονται εισηγήσεις στον υπουργό Οικονομικών για την τροποποίησή τους ή την εφαρμογή νέων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, θα γίνεται διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς της Δημοκρατίας και άλλους εμπλεκομένους για αξιολόγηση των εξελίξεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα θα γίνεται παρακολούθηση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την επικύρωση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ο υπουργός Οικονομικών θα είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων για την έγκριση των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που υποβάλλονται ενώπιόν του από την αρμόδια αρχή, την ενημέρωση των αντίστοιχων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την υιοθέτηση των εκάστοτε προτεινόμενων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την έγκρισή τους και τη δημοσίευση των εκάστοτε εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.