Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε εξαγγείλει, τον Δεκέμβριο του 2024, την απόφαση για λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ), το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, ενώ μόλις λίγους μήνες μετά, τον Μάιο του 2025, είχαν πραγματοποιηθεί τα εγκαίνια.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα one-stop shop για Κύπριους και ξένους επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο και στόχος, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι η ταχεία ανταπόκριση του κράτους και η αντιμετώπιση μιας διαχρονικής στρέβλωσης σε σχέση με τις επιχειρηματικές αναπτύξεις στη χώρα μας.

ΟΕΒ: Ένα σημαντικό εργαλείο

Υποστηρικτής της όλης προσπάθειας ήταν και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η οποία στις 15 Δεκεμβρίου 2025 είχε προχωρήσει σε ενημερωτική παρουσίαση για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΕ.

Όπως σημειώνει η ίδια η ΟΕΒ, το ΚΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στην προσπάθεια για καλύτερη εξυπηρέτηση, με επίκεντρο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Το ΚΕΕ αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής του επενδυτή, ντόπιου και ξένου, με την κυβέρνηση για θέματα πληροφόρησης και αδειοδότησης επενδύσεων.

Ποιες υπηρεσίες συστεγάστηκαν

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων αποφασίστηκε όπως υπάρχει μια σύμπραξη δημόσιων υπηρεσιών και όχι μόνο, με στόχο από τη μια τη μείωση της γραφειοκρατίας και από την άλλη τον συντονισμό στην εξυπηρέτηση Κύπριων και ξένων επενδυτών.

Ειδικότερα, στο ΚΕΕ συστεγάζεται η Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ – BFU) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και ο Τομέας Στρατηγικών Αναπτύξεων (ΤΣΑ) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ). Επιπλέον, έχουν ορισθεί σημεία επαφής από εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα αδειοδοτήσεων, ενώ στη μονάδα επίσης συμμετέχει και εκπρόσωπος του Invest Cyprus.

Τι υπηρεσίες προσφέρει

Σύμφωνα με την παρουσίαση, το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες όπως:

Πληροφόρηση και εξατομικευμένη καθοδήγηση

Εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων

Υποστήριξη στην υλοποίηση Ενεργειακών Έργων μέσω της Ενιαίας Υπηρεσίας Ενεργειακών Έργων

Εξυπηρέτηση μέσω του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου)

Αδειοδότηση Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης, τα οποία πληρούν τις πρόνοιες του περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμου (Ν. 84(I)/2023).

Τι περιλαμβάνει η πληροφόρηση

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για παροχή βασικών πληροφορίων για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, όπως:

Σχεδιάζοντας μια επιχείρηση

Έναρξη επιχείρησής

Διαχείριση και ανάπτυξη

Εύρεση χρηματοδότησης

Στρατηγικές εξόδου

Επιπλέον, στη σελίδα παρέχονται πληροφορίες για όλες τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες όπου απαιτούνται αδειοδοτήσεις σύμφωνα με την Οδηγία των Υπηρεσιών οι όποιες περιλαμβάνουν γενική πληροφόρηση για κάθε άδεια, διάρκεια άδειάς, υποχρεώσεις, σχετική νομοθεσία, διαδικασία υποβολής αίτησης, κτλ, όπως για παράδειγμα:

Βασική εγκατάσταση επιχείρησης

Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Εκπαίδευση

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη

Υγεία και Ευημερία

Τουρισμός και Αναψυχή

Διασυνοριακές Υπηρεσίες.

Τι ισχύει για το Μητρώο Εγγραφής

Επιπλέον παρέχονται πληροφορίες για το Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων και ειδικότερα για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Συγκεκριμένα, για να μπορεί κάποιος να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο πρέπει:

Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας να ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών

Να είναι δημόσιες εταιρείες εγγεγραμμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο

Αφορά κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες

Αφορά εταιρείες υψηλής τεχνολογίας / καινοτομίας

Αφορά κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας

ενώ επιπλέον θα πρέπει:

Να έχουν κατάλληλα ανεξάρτητα γραφεία στην Κύπρο, ξεχωριστά από κατοικίες και άλλα γραφεία

Να προβούν σε αρχική επένδυση ύψους 200.000 ευρώ.

Σε ποιες αναπτύξεις δίνεται προτεραιότητα

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που αφορούν την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της αδειοδότησης έργων σε στρατηγικούς τομείς της ανάπτυξης, έχουν καθοριστεί μέσω εγκυκλίου του ΥΠΕΣ προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και άλλες Πολεοδομικές Αρχές, τομείς προτεραιότητας, για αναπτύξεις που αφορούν: