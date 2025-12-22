Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως αναφέρει, οι προτεραιότητες συνθέτουν ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και της στρατηγικής θέσης της ΕΕ.

Κεντρικός άξονας των προτεραιοτήτων αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, τη στήριξη των επιχειρήσεων —ιδίως των μικρομεσαίων— την προσέλκυση επενδύσεων και τη μείωση των διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων. Το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι οι κατευθύνσεις αυτές αντανακλούν άμεσα τις ανάγκες της ευρωπαϊκής και της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία θέτει ως βασικό πυλώνα τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με ισορροπημένη προσέγγιση που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγική βάση της Ευρώπης. Η σύνδεση της τεχνολογικής προόδου με την οικονομική ανάπτυξη αναδεικνύεται ως κρίσιμο στοιχείο για το μέλλον της Ένωσης.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι προτεραιότητες υπογραμμίζουν τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου και σταθερού εταίρου, με στόχο μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και στην πολιτική διεύρυνσης, με έμφαση στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Το ΚΕΒΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίξει ενεργά την Κυπριακή Προεδρία, συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο της επιχειρηματικότητας, προωθούν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και διασφαλίζουν απτά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία.

Κατά το ΚΕΒΕ, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ συνιστά ευκαιρία για Προεδρία ουσίας, συνεργασιών και αποτελεσμάτων, με ξεκάθαρο οικονομικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό.