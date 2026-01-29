Αύξηση 21,1% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική του τομέα σε επίπεδο εισπράξεων, παρά τη μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε €168,0 εκατ. τον Νοέμβριο 2025, έναντι €138,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν σε €3.599,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 15,3% σε σύγκριση με τα €3.122,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε €716,00, παρουσιάζοντας μείωση 7,1% σε σχέση με τα €771,02 τον Νοέμβριο 2024. Αντίθετα, η ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε στα €92,99 από €86,63, εξέλιξη που συνδέεται με τη μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη αγορά με 22,7% των αφίξεων τον Νοέμβριο, δαπάνησαν κατά μέσο όρο €87,68 ημερησίως. Ακολούθησαν οι τουρίστες από την Πολωνία (13,2% των αφίξεων) με €82,97 ημερησίως, ενώ οι επισκέπτες από το Ισραήλ, τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,4%, κατέγραψαν τη υψηλότερη ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη, η οποία ανήλθε σε €168,90.

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τις υψηλότερες ημερήσιες δαπάνες τον Νοέμβριο 2025 παρουσίασαν οι τουρίστες από το Ισραήλ (€168,90), την Αυστρία (€120,84) και την Ολλανδία (€111,94). Αντίθετα, τη χαμηλότερη ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη κατέγραψαν οι τουρίστες από την Ελλάδα (€73,15), την Πολωνία (€82,97) και τη Γαλλία (€83,36).