Παρουσιάστηκαν χθες στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN), οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Τουρισμού.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βασικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η προώθηση μίας προοδευτικής ατζέντας για τον τουρισμό, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της ανθεκτικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της αειφορίας.

Η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται επισταμένα, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κατάθεση μίας προοδευτικής τουριστικής ατζέντας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις ήδη εγκεκριμένες δέσμες δράσεων, στη διττή μετάβαση (Twin Transition Pathway) και στην Ευρωπαϊκή Τουριστική Ατζέντα 2030. Παράλληλα, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για τη διαβούλευση της πρώτης Πανευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό, η οποία αναμένεται επίσης να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση μίας νέας τουριστικής ατζέντας.

Με ορόσημο την επερχόμενη Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία τον ερχόμενο Απρίλιο, η Κυπριακή Προεδρία φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για ένα πανευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα πιο ανταγωνιστικό και πιο ανθεκτικό, το οποίο θα αναπτύσσεται και θα λειτουργεί προς όφελος κάθε Ευρωπαίου πολίτη.

Σημειώνεται ότι, παράλληλα με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του Τουρισμού, παρουσιάστηκαν και οι προτεραιότητες στον τομέα των Μεταφορών από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφειάδη, καθώς και στον τομέα της Ναυτιλίας από την Υφυπουργό Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη.

Τη συζήτηση συντόνιζε η Πρόεδρος της Επιτροπής TRAN, κα Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη.