Από την 1η Ιουλίου είναι σε ισχύ η πολυσυζητημένη νέα εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ, την οριστικοποίηση της οποίας, και την αποδοχή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασιστικής σημασίας ήταν η εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο άσκησης της προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το προηγούμενο εξάμηνο.

Ωστόσο, βασικοί όροι της συμφωνίας εξακολουθούν να θεωρούνται ετεροβαρείς για την ΕΕ, από οικονομικούς, βιομηχανικούς και εμπορικούς φορείς και οργανισμούς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, από την 1η Ιουλίου 2026 ένα μεγάλο μέρος βιομηχανικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εισάγονται στις χώρες της ΕΕ χωρίς κανένα δασμό. Ευκολότερη -και αδασμολόγητη σε πολλές περιπτώσεις- θα είναι και η εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες της Ένωσης. Η ΕΕ συνεχίζει να διατηρεί υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, κάτι που εκτιμάται ότι περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων στα εδάφη της.

Αντίθετα, τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα θα εισάγονται στις ΗΠΑ με δασμό 15%.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε υπό το κράτος απειλών της αμερικανικής Κυβέρνησης για επιβολή πολύ μεγαλύτερου δασμού στα προϊόντα από την ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή στις εμπορικές σχέσεις των δύο οντοτήτων αυξάνει την ανησυχία εντός της ΕΕ για μεγαλύτερη υποχώρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον ανταγωνισμό από την αμερικανική βιομηχανία, σε μια περίοδο που συζητείται έντονα η τάση μερικής αποβιομηχάνισης σε χώρες της ΕΕ και αποχώρησης μεγάλων εργοστασίων προς χώρες ή ηπείρους (Αμερική, Ασία) με μικρότερο κόστος παραγωγής.