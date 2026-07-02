Ως θριαμβευτής παρουσιάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως «οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη “εκδρομή” μας στο Ιράν».

Πρόκειται για ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τις 4 Ιουλίου 1776 και τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Αμερικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια εκτενή αναφορά στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες «πέφτουν ΓΡΗΓΟΡΑ» όπως είχε υποσχεθεί, και δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι «η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα», γιορτάζοντας ταυτόχρονα την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ των ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και ευχόμενος «Χρόνια Πολλά!» στους Αμερικανούς.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Όπως ακριβώς υποσχέθηκα, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν ΓΡΗΓΟΡΑ, και οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια μειώνονται επίσης, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε.

Καθώς πλησιάζουμε στα 250ά γενέθλια της Αμερικής, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ένας ΠΟΛΥ έξυπνος Λιανοπωλητής, που βρίσκεται σε όλη τη βορειοανατολική περιοχή, αναλαμβάνει δράση και εύχεται στον λαό της Φιλαδέλφειας «Χρόνια Πολλά!».

Στις 3 Ιουλίου, το Δίκτυο Ελευθερίας Καυσίμων θα μειώσει τις τιμές της βενζίνης σε 25 πρατήρια «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Φιλαδέλφειας. Αυτός ο Λιανοπωλητής αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και άλλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν. Το κάνουν αυτό επειδή αγαπούν τις ΗΠΑ.

Είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε τα 250ά γενέθλια της Αμερικής στη Μεγάλη Κοινοπολιτεία της Πενσυλβάνια, τη γενέτειρα της πολύ ξεχωριστής, μοναδικής Διακήρυξης Ανεξαρτησίας μας, και όπου κέρδισα ΠΟΛΛΑ στις Προεδρικές Εκλογές!

Η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα, και οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη «εκδρομή» μας στο Ιράν.

Χρόνια Πολλά Αμερική!

skai.gr