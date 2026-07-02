Σύλληψη 46χρονου ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη έντεκα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην επαρχία Αμμοχώστου, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 46χρονου, στη βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του.

Ο 46χρονος ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχτηκε τη διάπραξη άλλων εννέα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, σύνολο έντεκα, στην επαρχία Αμμοχώστου, που διαπράχθηκαν μεταξύ Μαρτίου και 1ης Ιουλίου.

Σήμερα, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για σκοπούς προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.