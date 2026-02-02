Αύξηση 6,1% σε αξία και 7,9% σε όγκο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου το 2025, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου κινήθηκε ανοδικά, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της καταναλωτικής δραστηριότητας, ενώ ο Δείκτης Όγκου κατέγραψε ακόμη ισχυρότερη αύξηση, υποδηλώνοντας διεύρυνση των πραγματικών πωλήσεων.

Σε επίπεδο κατηγοριών, τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία σημείωσε ο τομέας Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα, με άνοδο 14,5%, ενώ σε όρους όγκου την πρωτιά κατέλαβε η κατηγορία Ενδύματα και υποδήματα, επίσης με αύξηση 14,5%.

Θετική ήταν η εικόνα και στο τέλος του έτους. Τον Δεκέμβριο, ο Δείκτης Αξίας αυξήθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση, ενώ ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 8,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.