Τα κράτη μέλη δεν αξιοποίησαν όσο θα έπρεπε να διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για επενδύσεις σε έργα που αφορούν την ανθεκτικότητα των υδάτων, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόζγουολ, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, μετά την ολοκλήρωση του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ στη Λευκωσία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η επένδυση στο νερό είναι επένδυση στην οικονομική μας ασφάλεια», είπε η Επίτροπος, σημειώνοντας ότι «το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα είναι πολύ υψηλό». Είπε, ακόμα, ότι για τον λόγο αυτό τα ταμεία συνοχής της ΕΕ έχουν καταστεί πιο ευέλικτα ακριβώς για επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των υδάτων.

Πρόσθεσε, δε, ότι υπάρχει και ένα νέο ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με κονδύλια 15 δισεκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση στον τομέα του νερού. Ανέδειξε, εξάλλου, ως εξίσου σημαντικό να ενισχυθεί και η ιδιωτική χρηματοδότηση και να προωθηθούν καινοτόμες λύσεις στον τομέα του νερού.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα απτά μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για στήριξη των κρατών-μελών στη διαχείριση της υδατικής κρίσης, η Επίτροπος σημείωσε ότι πέραν από την ενθάρρυνση για περισσότερες επενδύσεις σε υδατικά έργα με χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ, η Κομισιόν ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και με την εναρμόνιση με μία σειρά από νομοθετικά πλαίσια που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Απαντώντας, επίσης, σε ερώτηση σχετικά με τις επενδύσεις σε έργα για έλεγχο και περιορισμό των απωλειών δικτύου, η Επίτροπος ανέφερε ότι αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις από κάθε κράτος-μέλος. Ανέφερε, δε, ότι αρκετά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω απωλειών στο δίκτυο και ότι σε κάποια από αυτά οι απώλειες ξεπερνούν το 50%.

Από την πλευρά της η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ανέφερε, στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου, ότι η Κύπρος αξιοποιεί μία σειρά από εργαλεία της ΕΕ για τη διαχείριση της υδατικής κρίσης, όπως γίνεται με τη μελέτη που θα καταδείξει τις απώλειες του δικτύου, η οποία μελέτη, όπως είπε, δε θα μπορούσε να εκπονηθεί χωρίς τη βοήθεια της ΕΕ. Σημείωσε, επίσης, ότι και μία σειρά από έργα υποδομής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι συγχρηματοδοτούμενα από ταμεία της ΕΕ.

Η Υπουργός συμφώνησε με τη θέση για την ανάγκη πιο λελογισμένης χρήσης των υδάτινων πόρων, στην οποία αναφέρθηκε και η Επίτροπος Ροζγουλ, επαναλαμβάνοντας ότι ο στόχος μείωσης της χρήσης νερού κατά 10% στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανθεκτικότητα, είναι κάτι που και η Κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες.

Πάντως, η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε και στην ανάγκη για έγκαιρη λήψη μέτρων, επισημαίνοντας ότι τα επιστημονικά δεδομένα υποδείκνυαν τις συνθήκες της σημερινής κατάστασης από το 2006. «Ήρθε η κρίση – όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες – σε τέτοιο μέγεθος, ώστε δεν έχουμε όλες τις υποδομές», είπε, προσθέτοντας ότι «το θέμα είναι η έγκαιρη προετοιμασία και τα έργα που χρειαζόμαστε στη διάρκεια μίας κρίσης να γίνονται από πριν». Ανέφερε, δε, ότι παράλληλα με τη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης, η Κυβέρνηση προετοιμάζεται και για το 2050, σε συνεργασία και με εμπειρογνώμονες από την ΕΕ.

Να μετατρέψουμε την κοινή φιλοδοξία σε συγκεκριμένη δράση εντός ΕΕ, είπε η Υπουργός

Η Υπουργός δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου επικεντρώθηκαν στο πώς η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της στο κλίμα και το νερό, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την ευημερία των πολιτών. «Εξετάσαμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την κοινή φιλοδοξία σε συγκεκριμένη δράση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε, προσθέτοντας ότι παράλληλα συζητήθηκε το πώς η Ευρώπη μπορεί να δράσει πιο αποτελεσματικά στην παγκόσμια σκηνή, υπό το πρίσμα των πρόσφατων διαπραγματεύσεων για το κλίμα.

«Οι σημερινές μας συζητήσεις βοήθησαν στην προετοιμασία του εδάφους για μελλοντικές εργασίες προς την κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και έθεσε τις βάσεις για επαρκή χρηματοδότηση», συνέχισε.

Είπε, ακόμα, πως η νομοθεσία για την κυκλική οικονομία αποτελεί ένδειξη μίας στρατηγικής αλλαγής, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται μόνο για περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και για μια ατζέντα ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας».

«Δημιουργώντας μια πραγματική ενιαία αγορά για δευτερογενείς πρώτες ύλες, μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης, επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα», είπε η Υπουργός. «Σε ένα πιο κατακερματισμένο και απρόβλεπτο γεωπολιτικό τοπίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να μεταφράσει τη φιλοδοξία σε απτά αποτελέσματα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό με τρίτες χώρες.

Στο θέμα της διεθνούς διπλωματίας για το κλίμα αναφέρθηκε ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Κλίμα, Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, ο οποίος εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόθεση από πλευράς Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ να εργαστεί στην κατεύθυνση αυτή. «Θα είναι μια διαδικασία που θα μας ακολουθεί για τα επόμενα χρόνια», είπε ο Επίτροπος Χούκστρα, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται πολύς χρόνος, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη τελικά να πετύχουμε».

Σε επίπεδο ΕΕ, ο Επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη για έμφαση στην ανθεκτικότητα, αλλά και στη συνεργασία. Σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκό σχέδιο για να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν από την ξηρασία, τις πλημμύρες ή τις πυρκαγιές, παράλληλα με τη δράση κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά.

Εξάλλου, και η Επίτροπος Ρόζγοουλ ανέφερε ότι την άνοιξη θα παρουσιαστεί στρατηγική διαχείρισης των πυρκαγιών, θέτοντας, όπως είπε, την ανθεκτικότητα στις πυρκαγιές ψηλά στην πολιτική ατζέντα, με έμφαση από την πρόληψη έως την αποκατάσταση, με καλύτερη χρήση της επιστήμης και της καινοτομίας.

ΚΥΠΕ