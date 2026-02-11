Ικανοποίηση για το έργο που επιτελεί το Γραφείο της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου Βαλεντίνας Γεωργιάδου και το οποίο συμβάλει καθοριστικά και στην άμβλυνση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης του στο Γραφείο της Επιτρόπου.

Σε δηλώσεις στο περιθώριο της επίσκεψης του, ο κ. Κεραυνός είπε ότι του έγινε ενημέρωση και συζήτησαν τα αποτελέσματα των εργασιών και των δραστηριοτήτων του Γραφείου της Επιτρόπου.

«Γενικά υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε απόλυτη ικανοποίηση για το έργο που επιτελείται και ενθάρρυνε την Επίτροπο «να συνεχίσει με το ίδιο σθένος το έργο που επιτελεί, το οποίο συμβάλει καθοριστικά και στην άμβλυνση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι συμπολίτες μας».

ΚΥΠΕ