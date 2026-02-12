Σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2026 τίθεται η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Zela Jet και της Fly Cycladic, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των ιδιωτικών πτήσεων στην Ελλάδα και τη διευκόλυνση της πρόσβασης Κυπρίων ταξιδιωτών σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.

Η Zela Jet, ιδιοκτησίας του Κύπριου επιχειρηματία Ανδρέας Χριστοδουλίδης και μέλος του Ομίλου Zela Aviation, αναλαμβάνει ρόλο αποκλειστικού αντιπροσώπου (General Sales Agent) της Fly Cycladic στην Κύπρο, για ιδιωτικές πτήσεις από ελληνικά αεροδρόμια προς επιλεγμένους προορισμούς εντός της χώρας.

Η συμφωνία στοχεύει στην παροχή ευέλικτων ιδιωτικών πτήσεων, χωρίς ανταποκρίσεις και χρονοβόρες διαδικασίες, σε μια περίοδο όπου αυξάνεται η ζήτηση για προσωποποιημένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα, αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί εξυπηρετούνταν κυρίως με πλοία, ελικόπτερα ή εμπορικές πτήσεις με ενδιάμεσες στάσεις.

Τα ελληνικά νησιά πιο κοντά

Μέσω της συνεργασίας, Κύπριοι ταξιδιώτες θα μπορούν να αναχωρούν από οποιοδήποτε ελληνικό αεροδρόμιο, περιλαμβανομένων εκείνων στα νησιά, με τελικό προορισμό δημοφιλείς περιοχές όπως η Αθήνα, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Μήλος, η Νάξος, η Αστυπάλαια, η Σύρος και η Κρήτη.

Οι κρατήσεις θα πραγματοποιούνται από την Κύπρο μέσω της Zela Jet, με τα αεροσκάφη της Fly Cycladic να εκτελούν πτήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη, δίνοντας έμφαση στην ιδιωτικότητα, την άνεση και την εξοικονόμηση χρόνου.

Δηλώσεις των δύο πλευρών

Ο πρόεδρος της Zela Jet, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Fly Cycladic είναι γνωστή στην ελληνική αγορά για τον επαγγελματισμό της και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η συμφωνία προσφέρει στο κυπριακό κοινό πρόσβαση σε ποιοτικές και ευέλικτες υπηρεσίες όταν επισκέπτεται την Ελλάδα, με τη Zela Jet να αναλαμβάνει την προώθηση και υποστήριξη των υπηρεσιών της εταιρείας στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Σωτηρόπουλος, εκ μέρους της Fly Cycladic, σημείωσε ότι η εταιρεία εισέρχεται για πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η παροχή ισορροπημένου συνδυασμού εμπειρίας, ασφάλειας και ευελιξίας, όχι μόνο για εποχικούς ταξιδιώτες αλλά και για όσους επιθυμούν να ταξιδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με άνεση και στον δικό τους χρόνο.

Η νέα συνεργασία τοποθετεί τις ιδιωτικές πτήσεις ως προσιτή πολυτέλεια, ενισχύοντας τη διασύνδεση της Κύπρου με το ελληνικό νησιωτικό δίκτυο και επεκτείνοντας τις επιλογές μετακίνησης για το κυπριακό κοινό.