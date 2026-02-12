Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η ενεργειακή ένταση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην Κύπρο την περίοδο 2014-2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η μεταβολή διαμορφώθηκε στο -23,2%, καταδεικνύοντας βελτίωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καθαρή εγχώρια κατανάλωση ενέργειας το 2023 ανήλθε σε 56,1 εκατομμύρια τερατζάουλ, σημειώνοντας μείωση 4,1% σε σύγκριση με το 2022. Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις απορρόφησαν το 72,3% της ενέργειας για παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο 27,7% καταναλώθηκε απευθείας από τα νοικοκυριά.

Η μεταποίηση κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, με 14,3 εκατομμύρια τερατζάουλ ή 25,5% του συνόλου. Ακολούθησε ο τομέας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 10,1 εκατ. τερατζάουλ (17,9%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 6,9 εκατ. τερατζάουλ (12,3%).

Σε σύγκριση με το 2022, ο τομέας της ενέργειας και κλιματισμού κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση (-8,7%), ενώ η μεταποίηση υποχώρησε κατά 5,5%. Αντίθετα, οι μεταφορές και αποθήκευση αποτέλεσαν τη μόνη δραστηριότητα που σημείωσε αύξηση, κατά 8,1% το 2023.

Για την περίοδο 2014-2023, η εικόνα στην ΕΕ ήταν διαφοροποιημένη ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ενεργειακή ένταση κατέγραψαν η Εσθονία (-43,1%), η Ιρλανδία (-42,8%) και η Ολλανδία (-37,2%). Αύξηση σημειώθηκε μόνο στη Μάλτα (+22,9%) και στη Λιθουανία (+9,3%).

Η μείωση της ενεργειακής έντασης στην Κύπρο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, με στόχο τη συγκράτηση της κατανάλωσης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οικονομίας.

ΚΥΠΕ