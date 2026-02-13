Τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης στα καπνικά προϊόντα συζήτησε ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ), μέλος του Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε συνάντηση με τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων, ενόψει της ευρωπαϊκής διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναθεώρηση της οδηγίας φορολόγησης καπνικών και προϊόντων νικοτίνης, με τον Σύνδεσμο να επισημαίνει πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία της νόμιμης αγοράς και του κλάδου των καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης.

Εκτιμήσεις για αυξήσεις τιμών

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, εάν εφαρμοστούν οι αλλαγές στον ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης, η τιμή πακέτου τσιγάρων ενδέχεται να αυξηθεί από €4,50–€5,00 σε €7,00–€7,50.

Ο ΣΥΚΑΔΕ υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη νόμιμη αγορά καπνικών προϊόντων, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Λαθρεμπόριο και απώλειες εσόδων

Κατά τη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα του λαθρεμπορίου από τις κατεχόμενες περιοχές, με τον Σύνδεσμο να ζητεί αυστηροποίηση των ποινών και εκσυγχρονισμό των τελωνειακών ελέγχων, ιδίως στα οδοφράγματα.

Όπως αναφέρθηκε, η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 13% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ στα στριφτά τσιγάρα φθάνει περίπου στο 53%, προκαλώντας απώλειες για τα δημόσια έσοδα που υπερβαίνουν τα €50 εκατ.

Θέση για ισορροπημένη πολιτική

Ο ΣΥΚΑΔΕ σημείωσε ότι στηρίζει τις πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας και τη μείωση των επιπτώσεων του καπνίσματος, ωστόσο υπογράμμισε ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και ισορροπημένη, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της χωρίς να ενισχύει την παρανομία ή να υπονομεύει τα δημόσια έσοδα.

Ο Σύνδεσμος προγραμματίζει επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.