Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, ότι ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε εστιατόριο στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι και δύο επιχειρηματίες που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Una avioneta se estrelló en el municipio de Capao da Canoa, impactando contra una zona residencial y comercial, reportan medios locales.



Tο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί (τοπική ώρα) όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος Piper, που εκτελούσε πτήση προς την Ιμπιτίνγκα του Σάο Πάολο, συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κλειστό εστιατόριο της πόλης Καπάο ντα Κανόα.

Η στιγμή της συντριβής του Piper έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο που κοινοποίησαν κάτοικοι της περιοχής και μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο RBS TV καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη.

Ascendieron a tres las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en la ciudad balneario de Capao da Canoa, en el estado de Rio Grande do Sul, en la región sur de #Brasil, informó el Departamento de Bomberos de la localidad.



Αρκετά γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί στο έδαφος.

