Στα €2,5 δισ. διαμορφώθηκε η συνολική αξία της αγοράς καινούργιων κατοικιών στην Κύπρο το 2025, με τα διαμερίσματα να κυριαρχούν, απορροφώντας οκτώ στις δέκα πωλήσεις, σύμφωνα με εκτενή ανάλυση της Landbank Analytics. Τα στοιχεία βασίζονται στα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν πωλήσεις υπό ανέγερση ή στα σχέδια (off plan), παγκύπρια.

Συνολικά κατατέθηκαν 7.819 πωλητήρια έγγραφα για αγορές καινούργιων κατοικιών (διαμερίσματα και οικίες). Από αυτά, 6.382 αφορούσαν διαμερίσματα (81,6%) συνολικής αξίας €1,77 δισ., ενώ 1.437 αφορούσαν οικίες (18,4%) αξίας €737,9 εκατ.. Η ακριβότερη συναλλαγή της χρονιάς καταγράφηκε στη Λεμεσό και αφορούσε διαμέρισμα €15,2 εκατ., ενώ η ακριβότερη οικία ανήλθε περίπου στα €6,2 εκατ.

Λευκωσία: Σταθερός πυλώνας εγχώριας ζήτησης

Στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκαν 2.171 πωλήσεις, εκ των οποίων 1.836 διαμερίσματα και 335 οικίες. Η αξία των διαμερισμάτων ανήλθε σε €349,6 εκατ. (76,8%) και των οικιών σε €105,5 εκατ.. Η Λευκωσία αναδείχθηκε η πιο προσιτή επαρχία για διαμερίσματα με μέση τιμή €190.000, ενώ οι οικίες διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στις €315.000, αντανακλώντας τη σταθερότητα της εγχώριας ζήτησης.

Λεμεσός: Επενδυτικό επίκεντρο

Οι περισσότερες πωλήσεις καταγράφηκαν στη Λεμεσό (2.207), με 1.936 διαμερίσματα και 271 οικίες. Η αξία των διαμερισμάτων έφθασε τα €824,1 εκατ. (83,9%), έναντι €157,9 εκατ. για τις οικίες. Η μέση τιμή διαμερίσματος ξεπέρασε τις €425.000, ενώ οι οικίες διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στις €583.000, επιβεβαιώνοντας τον επενδυτικό χαρακτήρα της πόλης.

Λάρνακα: Ανάπτυξη με ανταγωνιστικές τιμές

Στη Λάρνακα ολοκληρώθηκαν 2.020 πωλήσεις, με 1.770 διαμερίσματα και 250 οικίες. Οι αξίες ανήλθαν σε €353 εκατ. για διαμερίσματα και €96,3 εκατ. για οικίες. Η μέση τιμή διαμερίσματος κινήθηκε κοντά στις €200.000, ενώ οι οικίες παρέμειναν ανταγωνιστικές με μέση τιμή €385.000.

Πάφος: Πρωταγωνίστρια στις πολυτελείς οικίες

Η Πάφος έκλεισε το 2025 με 1.078 πωλήσεις (673 διαμερίσματα, 405 οικίες) και συνολική αξία €503,2 εκατ.. Η αξία των οικιών (€287,8 εκατ., 57,2%) υπερέβη εκείνη των διαμερισμάτων (€215,4 εκατ.). Η επαρχία κατέγραψε τις υψηλότερες μέσες τιμές οικιών παγκύπρια, στις €710.000, ενώ τα διαμερίσματα διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στις €320.000.

Αμμόχωστος: Τουριστικός προσανατολισμός

Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου κατέγραψε 343 πωλήσεις, με 176 οικίες και 167 διαμερίσματα. Η αξία των οικιών (€90,4 εκατ.) υπερίσχυσε των διαμερισμάτων (€32,4 εκατ.). Η μέση τιμή διαμερίσματος διαμορφώθηκε στις €194.000, ενώ οι οικίες ξεπέρασαν κατά μέσο όρο τις €513.000, λόγω του έντονου στοιχείου εξοχικής κατοικίας και παραθαλάσσιων αναπτύξεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, σημείωσε ότι η αγορά διαμερισμάτων αποτελεί την κινητήρια δύναμη της κυπριακής αγοράς, με τη Λεμεσό να διατηρεί τα πρωτεία στις τιμές διαμερισμάτων, την Πάφο να ξεχωρίζει στις οικίες, τη Λευκωσία να προσφέρει σταθερότητα και προσιτότητα και τη Λάρνακα να συνδυάζει όγκο συναλλαγών με ανταγωνιστικές τιμές.