Αύξηση στον αριθμό, αλλά κυρίως στην αξία, το εμβαδόν και τις οικιστικές μονάδες κατέγραψαν οι άδειες οικοδομής την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε κατά 9,0%, φθάνοντας τις 6.490 σε σύγκριση με 5.955 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ισχυρή άνοδος σε αξία και εμβαδόν

Η συνολική αξία των αδειών κατέγραψε αύξηση 27,7%, ενώ το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 30,7%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο, στο 33,1%.

Μόνο τον Οκτώβριο του 2025 εκδόθηκαν 855 άδειες οικοδομής, συνολικής αξίας €447,6 εκατ. και συνολικού εμβαδού 356,2 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Οι άδειες αυτές προβλέπουν την ανέγερση 1.950 οικιστικών μονάδων.

Νέο πλαίσιο αδειοδότησης

Η Στατιστική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιουλίου 2024 η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής έχει μεταφερθεί στους Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), ενώ οι διαδικασίες διενεργούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ιππόδαμος.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, με σημαντική άνοδο κυρίως στο σκέλος της αξίας και των νέων κατοικιών.