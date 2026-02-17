Για ακόμη μία φορά συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής η πρόταση νόμου για την κατοχύρωση του Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών, με εκπρόσωπο του Υπουργείο Οικονομικών να δηλώνει ότι οι κανονισμοί βρίσκονται υπό ετοιμασία και θα κατατεθούν μόλις ολοκληρωθούν, εκφράζοντας ταυτόχρονα αντίθεση στη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα.

Η πρόταση νόμου έχει κατατεθεί από τον ΔΗΣΥ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ έχουν υποβληθεί δύο τροπολογίες από το ΑΚΕΛ. Παράλληλα, αναμένονται οι κανονισμοί του ΥΠΟΙΚ, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στη νομοθεσία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων και βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος υπογράμμισε ότι, με χρηματοδότηση €20 εκατ., τέσσερις στους δέκα ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών θα λαμβάνουν περίπου €2 τον μήνα, ενώ με σενάριο €100 εκατ. τα ποσά θα παραμένουν περιορισμένα. Αναφερόμενος σε τροπολογία του ΑΚΕΛ, σημείωσε ότι προβλέπεται η μεταφορά αδιάθετων κονδυλίων του Φορέα σε ειδικό ταμείο απώλειας χρήσης, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η χρηματοδότηση.

Επιπλέον τροπολογίες αφορούν την επιδότηση στεγαστικών δανείων από το 0% και τη θέσπιση εξάμηνης μεταβατικής περιόδου από 1/1/2027 για ένταξη παλαιότερων δανείων στον Φορέα. Από πλευράς ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε ότι οι κανονισμοί θα επικεντρώνονται στην αξία της γης, ενώ όσοι έχουν προσφύγει στην επιτροπή κατεχομένων δεν θα δικαιούνται αποζημίωση. Όπως σημειώθηκε, η λειτουργία του ταμείου μπορεί να εξυπηρετηθεί εντός του υφιστάμενου πλαισίου, χωρίς νέο ανεξάρτητο φορέα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλας τάχθηκε υπέρ ενός θεσμικά κατοχυρωμένου εθνικού ταμείου με μόνιμη και βιώσιμη χρηματοδότηση, εκφράζοντας ανησυχία για καθυστερήσεις στην ετοιμασία των κανονισμών.

Σχέδιο «ΚτίΖΩ» και ζητήματα εφαρμογής

Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και το σχέδιο «ΚτίΖΩ», που αφορά χορηγίες σε υφιστάμενες πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών. Η ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Ειρήνη Γιαννακού ενημέρωσε ότι ο νέος οδηγός, έκτασης περίπου 500 σελίδων, έχει ολοκληρωθεί, με πλήρεις ορισμούς και διαδικασίες. Αναφέρθηκαν, ωστόσο, δυσκολίες σε θέματα συνεισφοράς δικαιούχων και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο ανώτερος λειτουργός του Υπουργείο Εσωτερικών, Γιάννος Σοφοκλέους, ανέφερε ότι οι κανονισμοί βρίσκονται σε επεξεργασία και θα ακολουθήσει νομοτεχνικός έλεγχος. Εκπρόσωπος της Νομική Υπηρεσία σημείωσε ότι, εφόσον κατατεθούν οι κανονισμοί, δεν θα απαιτηθεί εκτενής περαιτέρω εργασία.

Προβλήματα στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών

Συζητήθηκαν επίσης τα ιδιοκτησιακά ζητήματα και οι καθυστερήσεις συμβολαίων που αντιμετωπίζουν εκτοπισμένοι στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι θα αποσταλεί επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και το θέμα θα επανέλθει στη συνεδρία της 17ης Μαρτίου.

Εκπρόσωποι υπηρεσιών και του Δήμος Κάτω Πολεμιδιών έκαναν λόγο για προβλήματα πρόσβασης, στάθμευσης και ιδιοκτησιακού, ενώ προσφυγικές οργανώσεις εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις.

ΚΥΠΕ