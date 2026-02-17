Τούρκοι, Τουρκοκύπριοι αλλά και Ελληνοκύπριοι μεσάζοντες δραστηριοποιούνται στην πώληση ακινήτων στην Καρπασία με το φαινόμενο να σημειώνει έξαρση το τελευταίο διάστημα.

Κυβερνητική πηγή, με την οποία επικοινωνήσαμε, επιβεβαίωσε στον «Φ» την αύξηση στην πώληση ακινήτων στην Καρπασία. Η ίδια πηγή εξέφρασε προβληματισμό για τα τεκταινόμενα, καθώς και απογοήτευση για το γεγονός ότι αυτοί που δραστηριοποιούνται στην πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών διευκολύνονται από Ελληνοκύπριους.

Περαιτέρω διευκρίνισε, ότι ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων οι οποίοι επιδίδονται στην πιο πάνω δραστηριότητα δεν είναι μεγάλος, αν και όπως παρατήρησε, γι’ αυτές τις δοσοληψίες δεν χρειάζονται πολλοί. Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε, πως δεδομένου ότι οι αγοραπωλησίες δεν δηλώνονται κανονικά, το Τμήμα Κτηματολογίου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες περιουσίες αλλάζουν χέρια.

Η κυβερνητική πηγή ανέφερε, πως η αύξηση στις πωλήσεις που φαίνεται να παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ως ένα βαθμό σχετίζεται με το γεγονός ότι σταδιακά φεύγουν από τη ζωή οι αρχικοί ιδιοκτήτες. Κάποιοι απόγονοι των δικαιούχων (παιδιά ή και εγγόνια) οι οποίοι έχουν στο μεταξύ μεταναστεύσει και στους οποίους μεταβιβάστηκαν τα ακίνητα, μπορεί να μην γνωρίζουν καν πού βρίσκεται η περιουσία τους, οπόταν όταν προσεγγιστούν είναι πιο εύκολο να ενδιαφερθούν να την πουλήσουν έχοντας κόψει κάθε επαφή.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, η ίδια πηγή ανέφερε, ότι «στο θέμα των πωλήσεων ακινήτων στα κατεχόμενα δραστηριοποιούνται κυρίως Τουρκοκύπριοι δικηγόροι, Τούρκοι μεσίτες».

Όπως εξήγησε, οι πιο πάνω δρομολογούν τις διαδικασίες παροτρύνοντας ιδιοκτήτες να πουλούν την περιουσία τους με βάση το καθεστώς που επικρατεί στο λεγόμενο κτηματολόγιο του ψευδοκράτους.

Η τακτική που ακολουθούν είναι να προσεγγίζουν τους κληρονόμους και να τους βολιδοσκοπούν ως προς το κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν την περιουσία που τους μεταβιβάστηκε, υποδεικνύοντας, πως έτσι κι αλλιώς δεν θα την πάρουν ποτέ ή ότι θα αναπτυχθεί, οπόταν και πάλι θα τη χάσουν κ.ο.κ.

Αν οι κληρονόμοι «τσιμπήσουν» και μπουν στη διαδικασία να πουλήσουν την περιουσία τους, ζητείται από αυτούς να βεβαιώσουν με πιστοποιητικά ότι όντως τα τεμάχια τα οποία κληρονόμησαν έχουν μεταβιβαστεί μέσω του Κτηματολογίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφού παρουσιαστούν τα πιστοποιητικά (τίτλος ιδιοκτησίας) το λεγόμενο κτηματολόγιο τα αποδέχεται και προχωρεί στην ολοκλήρωση της πράξης πώλησης στον Τούρκο έποικο ή και άλλο ενδιαφερόμενο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες οι οποίοι διαμένουν στη Βρετανία, γίνονται με στερλίνες, κάτι το οποίο διαβιβάστηκε, ως πληροφορία, και σε αρμόδια πρόσωπα.

Παρόμοιες μέθοδοι ακολουθούνται και με κληρονόμους των αρχικών ιδιοκτητών που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Σημειώνεται, πως οι πράξεις αυτές δεν σχετίζονται με όσους επιλέγουν να πουλούν τις περιουσίες τους καταφεύγοντας στη λεγόμενη «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» των κατεχομένων αλλά αφορούν συναλλαγές πέραν αυτής.

Όταν η πράξη αφορά ιδιωτική συναλλαγή, το κύκλωμα βρήκε τρόπο να παρεισφρήσει σε δεδομένα κατόχων ακινήτων, οι οποίοι προσεγγίζονται και τους προτείνεται να πουλήσουν τις περιουσίες τους σε εποίκους ή γενικότερα σε Τούρκους, οι οποίοι μπορεί να μη διαμένουν καν στα κατεχόμενα αλλά να ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ακίνητα.

Ένα από τα επιχειρήματα που επιστρατεύουν είναι και το εξής: Αντί να απευθυνθείς στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και να πάρεις το 10% της αξίας της περιουσίας σου, όπως αυτή ήταν εκτιμημένη το 1974, υπάρχει ενδιαφερόμενος και θα μεριμνήσουμε να εξασφαλίσεις καλύτερη τιμή».

Για να προχωρήσει η πράξη, είτε ο ιδιοκτήτης θα προσκομίσει τον τίτλο ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο βεβαίως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει για ποιο λόγο ζητείται ο τίτλος ιδιοκτησίας. Εναλλακτικά, ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος αναλαμβάνει να πιστοποιήσει ότι έλεγξε τα έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι επιβεβαίωσε πως ο κληρονόμος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης.

Μια άλλη πτυχή η οποία απασχολεί, αφορά το γεγονός ότι ενώ κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι και λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, την ίδια ώρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πώληση ακινήτων Ελληνοκυπρίων στα εγκλωβισμένα χωριά.

Η συγκεκριμένη πτυχή δεν αποκλείεται να εξεταστεί αρμοδίως.