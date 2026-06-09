Την κοινή βούληση των χωρών-μελών του East Med Gas Forum να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα κάθε μέλους επί των φυσικών του πόρων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζει το κοινό ανακοινωθέν της 10ης Υπουργικής Συνόδου του Φόρουμ, που ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2026, υπό την προεδρία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρου Παπασταύρου, κατόπιν κοινής πρόσκλησης με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Στο ανακοινωθέν καταγράφεται η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην προώθηση του διαλόγου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως ένδειξη της συνεχιζόμενης αμερικανικής στήριξης προς τον περιφερειακό ενεργειακό διάλογο.

Στη σύνοδο συμμετείχαν οι υπουργοί Ενέργειας και οι επικεφαλής αντιπροσωπειών της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Ιορδανίας και της Παλαιστίνης, ως μέλη του Φόρουμ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα συμμετείχαν ως παρατηρητές.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί τόνισαν ότι το EMGF αποτελεί κρίσιμη πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, το Φόρουμ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και ανθεκτικών ενεργειακών συστημάτων στην περιοχή, με θεμέλιο το φυσικό αέριο. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου που συνδέει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική.

Οι υπουργοί σημείωσαν ότι οι συζητήσεις για την αναθεωρημένη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική του Φόρουμ συνεχίζονται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Γραμματείας. Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινής αντίληψης μεταξύ των κρατών-μελών για τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση του EMGF.

Η σύνοδος αποτέλεσε επίσης ευκαιρία επισκόπησης των στρατηγικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Φόρουμ. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, στην ανταλλαγή γνώσεων, στην υποστήριξη τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανίας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διεθνών εταίρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις Ομάδες Εφαρμογής της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου, οι οποίες αξιοποιούν τη δυνατότητα του Φόρουμ να φέρνει σε επαφή κράτη-μέλη, ρυθμιστικές αρχές και ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και τη συνοχή των πολιτικών μεταξύ των μελών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Eli Cohen, ορίστηκε πρόεδρος της Υπουργικής Συνόδου για την περίοδο από 1η Αυγούστου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027. Αναπληρωτής πρόεδρος ορίστηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιταλίας, Gilberto Pichetto Fratin, ενώ ο Yossi Dayan, εκπρόσωπος του Ισραήλ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, ορίστηκε πρόεδρος του Συμβουλίου για την ίδια περίοδο.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι υπουργοί επανέλαβαν την ανανεωμένη βούλησή τους για ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Φόρουμ, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα επί των φυσικών πόρων των μελών, βάσει του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισαν επίσης ότι η πολιτική βούληση και ο εποικοδομητικός διάλογος αποτελούν βασικές προϋποθέσεις προς όφελος της περιοχής και των λαών της.

Οι υπουργοί και οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φιλοξενία της συνόδου και ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ για την ηγεσία και τη συμβολή τους. Όπως αναφέρεται, η πρωτοβουλία αναδεικνύει την κοινή βούληση για εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων και της ενεργειακής ασφάλειας σε μια κρίσιμη συγκυρία.