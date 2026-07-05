Σε δύσκολες και κακοποιητικές συμπεριφορές που, όπως ανέφερε, έχει βιώσει από τους γονείς της, αναφέρθηκε η Μαρία Κίτσου, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε δεν ήταν ιδανικές.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για εμπειρίες από την οικογενειακή της ζωή και τον τρόπο με τον οποίο αυτές τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.

Πιο αναλυτικά, η Μαρία Κίτσου εξήγησε πως τόσο εκείνη, όσο και ο αδερφός της έχουν βιώσει δύσκολες στιγμές λόγω οικογενειακών καταστάσεων, ωστόσο η ηθοποιός εξήγησε ότι επέλεξε συνειδητά να χαράξει μια διαφορετική πορεία στη ζωή της.

Όπως είπε: «Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς και εγώ και ο αδερφός μου. Αλλά, ο πατέρας μου πια έχει πεθάνει, η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν. Και η επιλογή και η ασυνειδησία και ο χαρακτήρας μας και το DNA, με έκαναν άνθρωπο που δεν έχω καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Πάντα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό, από μικρό παιδάκι, και έγινα το αντίθετο, ακριβώς το αντίθετο».

Στη συνέχεια, η Μαρία Κίτσου μίλησε για την αγάπη που έχει δεχτεί από ανθρώπους που υπήρξαν στο περιβάλλον της, επισημαίνοντας τη σημασία αυτής: «Έχω αγαπηθεί πολύ. Αυτό μου έχει κάνει καλό, επειδή μου είχε λείψει από την οικογένειά μου, η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε απλόχερα, αλλά έχω αγαπηθεί κιόλας πάρα πολύ».

Αναφερόμενη στην προσωπική της εξέλιξη και στον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον τα συναισθήματά της, σημείωσε: «Με αναγέννησε ο εαυτός μου. Παλιότερα πίστευα στους έρωτες, ότι ο έρωτας θα με φτιάξει, θα με βγάλει από την κατάθλιψη. Αλλά το βρήκα μέσα από τον εαυτό μου, δηλαδή αυτό που λένε “αν δεν είσαι καλά με σένα, δεν θα είσαι με κανέναν”, το πήρα πάρα πολύ σοβαρά».

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός δήλωσε ότι νιώθει ανηδονία, ενώ εξήγησε ότι για χρόνια είχε κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή: «Γενικώς, για πολύ καιρό, και τώρα το παλεύω, νιώθω μια ανηδονία. Έχω χάσει χρόνο από τη ζωή μου, χρόνια. Ήμουν βυθισμένη στην κατάθλιψη, στην αγχώδη διαταραχή, στο μετατραυματικό στρες, αλλά ελπίζω να τον αναπληρώσω. Ο λόγος που μιλάω ανοιχτά για αυτά είναι για να μπορέσει κι άλλος κόσμος να δει ότι και οι διάσημοι και οι αναγνωρίσιμοι και όλα αυτά περνάνε τα ίδια προβλήματα και ότι η ζωή δεν είναι ένα Instagram γυαλιστερό, όπου όλοι δείχνουν τις καλύτερες στιγμές τους, τα καλύτερα φαγητά τους, τα ταξίδια τους και είναι όλοι χαρούμενοι».

protothema.gr