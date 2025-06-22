Στο πλαίσιο του Παγκυπρίου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
Συνολικά αποτελέσματα ψηφοφορίας:
- Ψήφισαν: 829 σύνεδροι
- Άκυρα ψηφοδέλτια: 8
- Έγκυρα ψηφοδέλτια: 821
Εκλεγηκαν με αλφαβητική σειρά
|ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΙΑ
|ΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΠΑΜΠΟΣ
|ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΑΝΤΡΗ
|ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
|ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΛΑΚΗΣ)
|ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΘΩΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
|ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
|ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΝΑΣ
|ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
|ΖΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ
|ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ
|ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
|ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΩΣ
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
|ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΗ
|ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
|ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ
|ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
|ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ
|ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
|ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ)
|ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΛΑΠΗΘΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
|ΛΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
|ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΜΗΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
|ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
|ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ
|ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ
|ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ
|ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
|ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΘΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
|ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ
|ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΚΗΣ
|ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ
|ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΣΑΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
|ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
|ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
|ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΦΩΤΟΥΛΛΑ
|ΧΡΙΣTOΔOYΛOY ΣTΕΛΙOΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ