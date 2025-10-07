Σφοδρή κριτική στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και στην «κυβέρνηση» άσκησε η Έντερ Ντενκτάς Βάνγκιολ, κόρη του Ραούφ Ντενκτάς, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναδημοσιεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε, «δεν ακολουθούν την πολιτική κληρονομιά του πατέρα της και ότι ο δρόμος του Ντενκτάς δεν ήταν αυτός ο δρόμος!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Βάνγκιολ εξέφρασε την ενόχλησή της για την, όπως υποστήριξε, πολιτική «εργαλειοποίηση» του ονόματος του πατέρα της, αναφέροντας ότι «ούτε μπορείτε να γνωρίζετε τον πατέρα μας καλύτερα από εμάς, ούτε να τον αγαπάτε ή να τον καταλαβαίνετε περισσότερο. Εμείς είμαστε αυτοί που τον ζήσαμε».

Επικρίνοντας τις πρακτικές της τελευταίας πενταετίας, η κόρη του Ντενκτάς υποστήριξε πως «αν πραγματικά ακολουθούσαν τα βήματα του Ντενκτάς, η πατρίδα δεν θα είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση».

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκαν ζητήματα όπως η αλλαγή της δημογραφικής δομής, οι πολιτικές παροχής «υπηκοότητας», η ανέγερση του «προεδρικού» συγκροτήματος (Külliye) την ώρα που αγνοούνται τα προβλήματα των Τ/κ, καθώς και η πρόσφατη χρήση του όρου «τουρκικό κράτος της Κύπρου» χωρίς, όπως είπε, να ερωτηθεί η τ/κ πλευρά ή η «βουλή».

Η κ. Βάνγκιολ κατέληξε ισχυριζόμενη ότι η αντίληψη του πατέρα της για την «ελευθερία και την ανεξαρτησία» δεν συνάδει με τη σημερινή διαχείριση. «Ο πατέρας μου δεν εξαπατήθηκε. Εμπιστευόταν τον λαό του. Αλλά σήμερα, ο λαός έχει εξαπατηθεί τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά», ανέφερε.

ΚΥΠΕ