Με αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αναφορικά με την σύγκρουση των δύο κομμάτων, που ξέσπασε εξ αφορμής των δηλώσεων του Ανδρέα Χασαπόπουλου. Ο ΔΗΣΥ άφησε σαφείς αιχμές για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη στάση του πρώην γενικού ελεγκτή.

«Ξενίζει που ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν ζητά πλήρη διερεύνηση των αποκαλύψεων του κ. Χασαπόπουλου, του πλέον έμπιστου συνεργάτη του, αλλά δίνει ο ίδιος πιστοποιητικό αθωότητας. Στο παρελθόν θα το ζητούσε πρώτος και με βαρύγδουπες δηλώσεις», αναφέρει στην ανακοίνωση του το κόμμα του Συναγερμού.

Το κόμμα επικρίνει επίσης τον κ. Μιχαηλίδη για το ότι «ζητά στοιχεία και αποδείξεις εκ των προτέρων, όταν ο ίδιος διαπόμπευε συμπολίτες που τελικά ήταν αθώοι» και «υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών λέγοντας πως δεν έχει σχέση με ιστοσελίδα που τον υποστήριζε». Θέτει, επιπλέον, το ερώτημα «πότε διαχώρισε τη θέση του όταν γίνονταν αήθεις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους».

Στην ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ καλεί τον κ. Μιχαηλίδη να απαντήσει εάν «εισήγαγε κριτήρια αποκλεισμού για υποψήφιους του κινήματός του» και αν «έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου», διερωτώμενος γιατί –όπως αναφέρει– το αποκρύβει από τους πολίτες.

«Ο κ. Μιχαηλίδης είναι εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία, τουλάχιστον ας μην την επικαλείται για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», καταλήγει ο ΔΗΣΥ.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ξενίζει που ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν ζητά πλήρη διερεύνηση των αποκαλύψεων του κ. Χασαπόπουλου, του πλέον έμπιστου συνεργάτη του, αλλά δίνει ο ίδιος πιστοποιητικό αθωότητας. Στο παρελθόν θα το ζητούσε πρώτος και με βαρύγδουπες δηλώσεις.

Ξενίζει που ζητά στοιχεία και αποδείξεις εκ των προτέρων, όταν ο ίδιος διαπόμπευε συμπολίτες μας που τελικά ήταν αθώοι.

Ξενίζει που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών πως δεν έχει σχέση με μια ιστοσελίδα που τον υποστήριζε. Πότε διαχώρισε τη θέση του στο παρελθόν όταν γίνονταν αήθεις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους;

Ξενίζει που δεν απαντά κατά πόσο εισήγαγε κριτήρια αποκλεισμού για υποψήφιους του κινήματός του, για να ευνοήσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι αντιλαμβάνεται τη Δημοκρατία; Να είναι ο εις και μόνος και να αποφασίζει;

Ξενίζει που δεν απαντά αν έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου; Γιατί το αποκρύβει από τους πολίτες; Έτσι υπηρετεί τη διαφάνεια και την αλήθεια;

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία, τουλάχιστον ας μην την επικαλείται για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.