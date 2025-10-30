Άργησε, αλλά τελικά άνοιξε μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ της Κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με αφορμή τους διορισμούς των τεσσάρων γενικών διευθυντών. Το ΑΚΕΛ κατηγόρησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι λειτουργεί με προεκλογική λογική για μια δεύτερη θητεία, ενώ οι Οικολόγοι υπέδειξαν ότι τίθεται εν αμφιβόλω η έννοια της χρηστής διοίκησης. Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε με δηκτικό ύφος, παραπέμποντας στην ΕΔΥ και τις διαδικασίες της, ανταποδίδοντας παράλληλα τα πυρά προς το ΑΚΕΛ.

Η απόφαση για τους διορισμούς αφορούσε τους: Άννα Αριστοτέλους, Γεώργιο Παπαγεωργίου, Κυριάκο Ιορδάνου και Πηνελόπη Παπαβασιλείου.

Η Άννα Αριστοτέλους είναι η τέως διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, για την οποία είχε γίνει μεγάλη συζήτηση μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση, και η οποία διορίστηκε Επίτροπος Ανθρωπιστικών Θεμάτων από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου είναι γενικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και σύζυγος της υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική. Ο Κυριάκος Ιορδάνου προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ενώ η Πηνελόπη Παπαβασιλείου είναι γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και προορίζεται για τη θέση της γενικής διευθύντριας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ανακοίνωση των διορισμών προκάλεσε συζητήσεις και επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω των ιδιάζουσων περιπτώσεων. Η Κυβέρνηση παραπέμπει στο γεγονός ότι έγιναν γραπτές εξετάσεις, οι οποίες ετοιμάστηκαν από ανεξάρτητο οίκο, και ότι η απόφαση λήφθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), τα μέλη της οποίας δεν διορίστηκαν από την παρούσα Κυβέρνηση.

Το ΑΚΕΛ κατηγόρησε χθες την Κυβέρνηση για εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων μέσω των διορισμών. «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ακυρώνει για ακόμη μια φορά τις προεκλογικές του εξαγγελίες περί “νέου ήθους” και “αξιοκρατίας” στη διακυβέρνηση. Η ανακοίνωση των διορισμών στις θέσεις γενικών διευθυντών υπουργείων ήρθε να επιβεβαιώσει ξανά ότι έγνοια του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να στήσει ένα δίκτυο ανθρώπων που θεωρεί “δικούς του” ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών», αναφέρει το ΑΚΕΛ.

Το κόμμα κάνει ειδική αναφορά και στην περίπτωση της Άννας Αριστοτέλους, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία. «Οι διορισμοί ανθρώπων του προεδρικού περιβάλλοντος, ακόμη και ανθρώπων που βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία, είναι αποκαλυπτικό δείγμα της πιο παρωχημένης μορφής πολιτικής: ένα γαϊτανάκι ημετεροκρατίας, με πάρε-δώσε φίλων, γνωστών και αυλικών, που διαιωνίζουν το πελατειακό κράτος και εκφυλίζουν κάθε έννοια αξιοκρατίας.

Αυτά τα φαινόμενα απογοητεύουν ακόμη και τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Νίκου Χριστοδουλίδη και, το χειρότερο, κρατούν τον τόπο δέσμιο της αναξιοκρατίας και της στασιμότητας», υποστηρίζει το ΑΚΕΛ.

Έντονα επικριτικό υπήρξε και το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο εξέφρασε ανησυχία για τους διορισμούς. «Το γεγονός ότι κάποιοι από τους νέους διορισμούς προέρχονται από το περιβάλλον του Προεδρικού και έχουν άμεση σχέση με την παρούσα Κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει εύλογες υποψίες και λόγους αμφισβήτησης», αναφέρουν οι Οικολόγοι.

Προσθέτουν ότι με ανησυχία διαπιστώνουν πως διαβρώνεται η αξιοπιστία της διαδικασίας των διορισμών στο δημόσιο, μέσα από την προσπάθεια κατάργησης των γραπτών εξετάσεων για υψηλόβαθμες θέσεις. «Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Στροβόλου, όπου η πλειοψηφία (πλην Οικολόγων και ΑΚΕΛ) αποφάσισε να αφαιρέσει τις γραπτές εξετάσεις από τη διαδικασία διορισμού δημοτικού γραμματέα.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται ενώπιον της Βουλής κυβερνητικό νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η εξαίρεση από τις γραπτές εξετάσεις των θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής στη Νομική Υπηρεσία. Με τέτοιες αποφάσεις από την πλειοψηφία των κομμάτων και την Κυβέρνηση, διαβρώνεται η αξιοπιστία του δημοκρατικού συστήματος μέσα στην κοινωνία και προσφέρεται χώρος για την ανάπτυξη δυναμικών λαϊκισμού και κατεδάφισης κάθε δημοκρατικής κανονικότητας», αναφέρουν οι Οικολόγοι.

Λετυμπιώτης: Το ΑΚΕΛ κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για τους διορισμούς γενικών διευθυντών υπουργείων και για ημετεροκρατία, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε:

«Πρώτα και πάνω απ’ όλα, να σημειώσουμε προς το ΑΚΕΛ ότι αυτοί οι διορισμοί αφορούν διαδικασίες της ΕΔΥ. Άρα, η προσπάθεια μηδενισμού αφορά μια νέα διαδικασία, διάφανη και εξαντλητική, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ακριβής, ακριβώς γιατί εισάγει αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Θα ανέμενα, λοιπόν, από μια πολιτική δύναμη που βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα».

Συνεχίζοντας, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανταπέδωσε τα πυρά προς το ΑΚΕΛ, κατηγορώντας το ότι «κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια». «Ποιες ήταν οι δικές τους πρακτικές κατά την πενταετή διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ; Μια διακυβέρνηση, οι καταστροφικές συνέπειες της οποίας ακόμη μας συνοδεύουν και την οποία η ιστορία, αλλά και η συνείδηση της κοινωνίας, έχουν ήδη κατατάξει εκεί που της αξίζει», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Επανήλθε το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ επανήλθε απαντώντας στον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη χαρακτηρίζοντας ως ληγμένο παραμύθι τα περί καταστροφικής διακυβέρνησης Χριστόφια. «Η αδυναμία τους να δώσουν πειστικές απαντήσεις για την αναξιοκρατία και το βόλεμα ημετέρων σε καρέκλες συμβούλων και παρασυμβούλων και σε θέσεις-κλειδιά στον δημόσιο τομέα που επί των ημερών τους απογειώθηκαν, οδηγεί σε τέτοιου ήθους και ύφους επιθέσεις», ανέφερε.