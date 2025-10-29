Την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι το μνημείο αγνοουμένων, η δημιουργία του οποίου προτάθηκε στην Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, πρέπει να αφορά όλους τους Κύπριους αγνοούμενους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που αγνοούνται εξαιτίας των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-64 ή της τουρκικής εισβολής του 1974, επανέλαβε ο ΓΓ του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας παράλληλα ότι «Ο πόνος είναι κοινός, η τραγωδία σε αυτό το επίπεδο είναι κοινή».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, ο κ. Στεφάνου μιλούσε στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε την Τετάρτη στις εγκαταστάσεις της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ), ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ με αφορμή την Παγκύπρια Ημέρα Αγνοουμένων.

Αναφέρεται ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ συνεχάρη τους επιστήμονες της ΔΕΑ για την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, τονίζοντας τη διαχρονική και συνεπή στήριξη του ΑΚΕΛ στο έργο της Επιτροπής.

Διαμήνυσε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη ΔΕΑ τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα για τη συνέχιση του σημαντικού ανθρωπιστικού της έργου.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τους συγγενείς των αγνοουμένων, διαβεβαιώνοντας ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει την προσπάθεια, αναφέροντας ότι είναι δικαίωμά των οικογενειών να γνωρίζουν την τύχη των προσφιλών τους προσώπων και να τους αποδοθούν τα λείψανα, ώστε να μπορέσουν να τους κηδέψουν με τις πρέπουσες τιμές.

Ο Στέφανος Στεφάνου, προστίθεται, αναφέρθηκε σε επιστολή του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Γεωργίου, προς την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σχετικά με την πρόταση για δημιουργία μνημείου αγνοουμένων.

«Τόνισε την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι το μνημείο αυτό πρέπει να αφορά όλους τους Κύπριους αγνοούμενους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που αγνοούνται εξαιτίας των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-64 ή της τουρκικής εισβολής του 1974», σημειώνεται.

Στην αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και Αγνοουμένων, Νίκος Κέττηρος και Χρίστος Χριστοφίδης, αντίστοιχα, η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ, Σκεύη Κουκουμά, και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Σταύρη Καλοψιδιώτου, Ηλίας Δημητρίου, και Γιώργος Βασιλείου.

