Τον νέο ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Χασίμ Ντιάν δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Καλωσορίζοντας τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πολιτική του βούληση για αντιμετώπιση των προκλήσεων, και για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Εξέφρασε επίσης την προθυμία του ιδίου, και όλων των μελών της ομάδας του, που ασχολείται με το Κυπριακό, να εργαστούν στενά με τον κ. Ντιάν.

Από πλευράς του, ο αξιωματούχος των ΗΕ είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο ΓΓ είναι εξαιρετικά προσηλωμένος στη διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού, προσθέτοντας ότι υπό τη δική του ιδιότητα και ρόλο, με την υποστήριξη του Προέδρου, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, για να διασφαλιστεί πως οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες αναλαμβάνουν τα ΗΕ στην Κύπρο θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημιουργίας συνθηκών, έτσι ώστε ο Πρόεδρος και ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας να εμπλακούν σε ουσιαστικές συνομιλίες. Και πρόσθεσε: «Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, σε όλη την ομάδα της UNFICYP», για να υποστηριχθούν αυτές οι προσπάθειες.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Μενέλαος Μενελάου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Δώρος Βενέζης, και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος.