Ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιανιέ, αφίχθηκε στην Κύπρο, αναφέροντας σε μία πρώτη δήλωσή του ότι προσβλέπει στη συνεργασία με όλα τα μέρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Ντιανιέ αφίχθηκε στην Κύπρο για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του. Διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του τον Αύγουστο του 2025.

«Νιώθω τιμή και ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι εδώ στην Κύπρο ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλους τους εταίρους μας σε όλη την Κύπρο», είπε κατά την άφιξή του ο κ. Ντιανιέ.

Ο διπλωμάτης του διεθνούς οργανισμού διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στις διεθνείς σχέσεις και σε ηγετικές θέσεις εντός του των Ηνωμένων Εθνών, καταλήγει η ανακοίνωση.

