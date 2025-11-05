«Η Τουρκία δεν επιδιώκει την επέκταση της κυριαρχίας της σε άλλες χώρες και δεν έχει βλέψεις στα εδάφη ή τους φυσικούς πόρους άλλων κρατών», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΠ.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Άγκυρας με τους γείτονές της, ο Ερντογάν έδωσε έμφαση στη σημασία της διατήρησης της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πρόσφατες αποφάσεις του τουρκικού κοινοβουλίου να παρατείνει τις στρατιωτικές αποστολές στη Συρία και το Ιράκ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι η χώρα του σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φίλων της, και ιδιαίτερα των γειτόνων της.

«Σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκουμε το έδαφος, την κυριαρχία, τους υπόγειους και επιφανειακούς πόρους άλλης χώρας. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών χωρών, ιδίως των γειτόνων μας. Οι τουρκικές δυνάμεις υπήρξαν εγγυητές της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας σε όλες τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκαν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ειρήνη και την αδελφοσύνη σε όλες τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. «Η τουρκική σημαία θα συνεχίσει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους της σε όποια περιοχή και αν κυματίζει. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει γι’ αυτό. Όλοι οι αδελφοί μας, είτε είναι Άραβες, Κούρδοι, Σουνίτες ή Σιίτες, γνωρίζουν καλά αυτή την ιστορική πραγματικότητα. Αντί να αντιτίθενται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στη δική τους επικράτεια, αντίθετα χαίρονται με αυτήν» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η Κομισιόν καλεί Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών για Κυπριακό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Τουρκία να επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευσή της στις συνομιλίες για διευθέτηση του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σημειώνοντας παράλληλα στην ετήσια έκθεση προόδου πως θα πρέπει να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να εμποδίσουν την επανέναρξη των συνομιλιών. Επαναλαμβάνει ακόμη πως η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να αναλάβει σαφή δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνική επίλυση διαφορών, προσφεύγοντας, εάν χρειαστεί, στο Διεθνές Δικαστήριο. «Η Τουρκία πρέπει: (i) να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας· (ii) να ομαλοποιεί τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία· και (iii) να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εξερεύνησης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, ιδίως την UNCLOS», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι «η Τουρκία συνέχισε να αρνείται να αναγνωρίσει και να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής, η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 και στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Δεκεμβρίου 2006 και του Δεκεμβρίου 2015. Η Τουρκία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την πλήρη και μη διακριτική εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης και δεν έχει αφαιρέσει όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις άμεσες μεταφορικές συνδέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία,» αναφέρει η έκθεση.

«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία στα θέματα κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελευταία της έκθεση προόδου για την Τουρκία, κατέγραψε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πορεία της χώρας ως προς το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η Τουρκία απαντά με οργή, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά συμπεράσματα ως αβάσιμα και μεροληπτικά.

Παρά τις σημαντικές οικονομικές σχέσεις και την προσπάθεια συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας παραμένουν σε στασιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση προόδου υπογράμμισε την «ανησυχητική οπισθοδρόμηση» της Τουρκίας στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχιζόμενες καταστολές πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων, καθώς και στις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος αιρετών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης. Η ΕΕ κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της δημοκρατίας και την απομάκρυνση από τις βασικές αξίες της Ένωσης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων με την Τουρκία.

Σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας: Συνεχιζόμενα προβλήματα και θετικά βήματα

Η έκθεση της ΕΕ αναγνώρισε μεν τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας και τις θετικές εξελίξεις στην επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, μετά την «Διακήρυξη των Αθηνών», του Δεκεμβρίου του 2023. Ωστόσο, η έκθεση υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη διαμάχη για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες παραμένει σημαντικό εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις.

Χαρακτηριστικά, όπως παρατήρησαν οι συντάκτες της έκθεσης, η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, εκδίδοντας NAVTEX και προβάλλοντας αντιρρήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα. Η έκθεση αναφέρθηκε επίσης στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, σημειώνοντας αυξημένα περιστατικά, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

«Αιτία ανησυχίας» αποτελεί και η συμπερίληψη του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια.

Η έκθεση της Επιτροπής επισήμανε ότι η πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο συνέχισε να επηρεάζει τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ενώ υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η διακήρυξη του 1995 ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Αθήνας για επέκταση των χωρικών της υδάτων θα θεωρείται casus belli.

Με πληροφορίες από protothema.gr / ΚΥΠΕ