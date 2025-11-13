Οι διμερείς σχέσεις και η πολυμερής συνεργασία, οι σχέσεις ΕΕ-Σιέρρα Λεόνε, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε, Τζούλιους Μαάντα Μπίο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Σιέρρα Λεόνε στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο κ. Μαάντα Μπίο έφτασε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Ακολούθησε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των δύο χωρών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Μετέπειτα, οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποίαν ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, ενώ αργότερα, υπεγράφησαν Μνημόνια Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Σιέρρα Λεόνε, υπεγράφησαν Μνημόνιο Συνεργασίας για Πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δυο χωρών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας των δυο χωρών, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αθλητισμού της Σιέρρα Λεόνε, με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου δράσης και συνεργασίας σε θέματα που αφορούν αθλητικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά οι δύο Πρόεδροι μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας από όπου περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ενώ στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Σιέρρα Λεόνε στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΚΥΠΕ