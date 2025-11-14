Το να αποφεύγει κανείς το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι ένα πράγμα, το να αποδέχεται να περιορίζεται σε αυτό είναι ένα άλλο, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν λέγοντας ότι είναι έτοιμος να συζητήσει μέτρα που θα διευκολύνουν την ζωή των πολιτών μέχρι να υπάρξει ένα «τραπέζι συνομιλιών επικεντρωμένο στο αποτέλεσμα».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στο μήνυμά του για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο κ Έρχιουρμάν είπε ότι ο τ/κ « λαός» θέλει μια διαρκή λύση που θα εξυπηρετεί τη σταθερότητα και την ειρήνη το νησί και στην περιοχή, «όχι ατελείωτες διαπραγματεύσεις ή διαπραγματεύσεις που είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν εξαρχής».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει στασιμότητα των διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση, ενώ έχουν σημειωθεί πολύ σοβαρές και ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή, έχουν γίνει “ανεύθυνα βήματα” σχετικά με τους εξοπλισμούς και τις στρατιωτικές συμφωνίες στην ε/κ πλευρά, και ο τουρκοκυπριακός «λαός» έχει “αγνοηθεί”.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους σε αυτό το νησί. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει τόση κυριαρχία σε αυτό το νησί όσο και ο ελληνοκυπριακός λαός. Και ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα επιτρέψει να παραβιάζονται, να αγνοούνται ή να παραγνωρίζονται τα κυριαρχικά του δικαιώματα».

Είναι απαράδεκτο, συνέχισε, οι αποφάσεις για θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες, οι υδρογονάνθρακες και οι εμπορικές οδοί, που είναι από τα πιο σημαντικά και αποφασιστικά ζητήματα στις διεθνείς σχέσεις σήμερα, να λαμβάνονται χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού». Αυτοί οι τομείς, είπε, είναι κοινής δικαιοδοσίας σε αυτό το νησί. «Δεν έχουμε καμία πλεονεξία για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ε/κ λαού. Αλλά πρέπει να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχτούμε ποτέ την παραβίαση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του δικού μας λαού», είπε.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι, φυσικά, ο διάλογος, η διπλωματία και η διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης. «Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί διαφορετικό αποτέλεσμα ακολουθώντας την ίδια πορεία, είναι απαραίτητο να διδαχθούμε από τις εμπειρίες μας και να αλλάξουμε τις μεθόδους μας. Ο τουρκοκυπριακός λαός δεν αποδέχεται μια διαδικασία στην οποία η πολιτική ισότητα θα υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή σε δούναι και λαβείν, στην οποία δεν θα υπάρχει χρονικό όριο, οι συγκλίσεις που έχουν επανειλημμένα επιβεβαιωθεί στις μέχρι σήμερα διαπραγματευτικές διαδικασίες θα αγνοηθούν και στην οποία, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν και πιο ξεκάθαρα στα δημοψηφίσματα για το σχέδιο Ανάν, η επιστροφή στο υφιστάμενο στάτους κβο θα επιτευχθεί σαν να μην είχε συμβεί τίποτα αν η ελληνοκυπριακή ηγεσία το απορρίψει στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας», πρόσθεσε.

Αυτές, ανέφερε, δεν είναι οι δικές του «προαπαιτούμενες προϋποθέσεις», όπως παρουσιάζονται, ούτε του τουρκοκυπριακού «λαού». «Αυτά είναι τα στοιχεία μιας μεθοδολογίας λύσης που αναπτύχθηκε έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας από έναν λαό που έχει θέληση για λύση και έχει επανειλημμένα αποδείξει αυτή τη θέληση, αλλά δεν έχει καταφέρει να την επιτύχει. Αν υπάρχει ειλικρίνεια στην επιθυμία τους για λύση, αυτή θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως τέτοια», συνέχισε.

Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ο τουρκοκυπριακός “λαός” δεν ήταν ποτέ, και δεν θα είναι ποτέ, η πλευρά που θα αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε. «Μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες για τη δημιουργία ενός τραπεζιού διαπραγματεύσεων, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν», ανέφερε.

«Εάν υπάρχει ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων που στοχεύει σε μια συνολική λύση, θα είμαστε εκεί. Εάν αυτό το τραπέζι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί, θα είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή των δύο λαών στο νησί, να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και να αναπτύξουμε συνεργασία και λύσεις που θα συμβάλουν σε μια μελλοντική λύση στο πλαίσιο της αρχής ‘win-win’», σημείωσε.

Υπάρχει όμως ένας κόσμος πέρα από το τραπέζι των συνομιλιών και ο «λαός μου, όπως όλοι οι λαοί, έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με τον κόσμο», πρόσθεσε. «Όπως και πριν, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού μας στο έπακρο, αξιοποιώντας τις διπλωματικές ευκαιρίες που η Δημοκρατία της Τουρκίας παρέχει ως διευκόλυνση. Θα αξιοποιήσουμε, επίσης, τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας, όπου είμαστε μέλη παρατηρητές, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη, όπου έχουμε ισότιμο καθεστώς με την ελληνοκυπριακή ηγεσία στις διαπραγματεύσεις υπό την ομπρέλα τους”, σημείωσε.

Ανέφερε πως κανείς “δεν πρέπει να περιμένει από εμάς να αποδεχτούμε ως μοίρα μας ότι οι Τουρκοκύπριοι, που έχουν επανειλημμένα αποδείξει τη θέλησή τους για λύση, είναι καταδικασμένοι να πληρώσουν το τίμημα της έλλειψης λύσης. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει από εμάς να αποδεχτούμε ως μοίρα ότι οι νέοι μας δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες επειδή δεν επιτεύχθηκε λύση στο νησί παρά τη θέλησή μας, ότι οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες και οι επιχειρηματίες μας αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην επικοινωνία με τον κόσμο, ότι η οικονομική μας ανάπτυξη παρεμποδίζεται συνεχώς ή ότι τα παιδιά μας υφίστανται διακρίσεις με βάση τον τόπο γέννησής τους από τη μητέρα, τον πατέρα ή τον τόπο γέννησής τους».

Επεσήμανε ότι η Τουρκία στέκεται δίπλα τους σήμερα, όπως έκανε και χθες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, και θα συνεχίσει να το κάνει άνευ όρων και στο μέλλον, όπως είπε, στο πλαίσιο των “άρρηκτων δεσμών αδελφοσύνης” τους.

Ευχαρίστησε δε τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τον Τούρκο ΥΠΕΞ για τις συναντήσεις που είχαν χθες στην Άγκυρα.

Στη «διακήρυξη ανεξαρτησίας» για την επέτειο της 15ης Νοεμβρίου 1983, εκφράζεται σαφώς η βούληση του τ/κ «λαού» για την ίδρυση της «τδβκ», πρόσθεσε και έκανε ειδική μνεία στην παράγραφο 22 που αναφέρει ότι τείνουν «για άλλη μια φορά χείρα ειρήνης και φιλίας στον ελληνοκυπριακό λαό. Πιστεύουμε ότι είναι δυνατό και απαραίτητο δύο λαοί που αναγκάζονται να ζουν δίπλα-δίπλα στο ίδιο νησί να καταλήξουν σε μια ειρηνική, δίκαιη και διαρκή λύση σε όλα τα προβλήματά τους μέσω διαπραγματεύσεων επί ίσοις όροις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, ο τ/κ «λαός», ούτε στις 15 Νοεμβρίου 1983, ούτε στις επόμενες περιόδους, απέρριψε ποτέ μια λύση που επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. «Μάλιστα, επέδειξε στον κόσμο τη βούλησή του για μια λύση ψηφίζοντας ‘ναι’ στο δημοψήφισμα του 2004 και, πιο πρόσφατα, επιδεικνύοντας μια εξαιρετικά εποικοδομητική προσέγγιση σε μια λύση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας στο Κρανς Μοντάνα το 2017», είπε.

Ωστόσο, υποστήριξε, οι ελληνοκυπριακές ηγεσίες των αντίστοιχων περιόδων” δεν επέδειξαν την ίδια βούληση” και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη λύσης.

Είπε, επίσης, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αναλάβουν άμεση δράση χωρίς να αγνοούν τα προβλήματα των υποδομών και του συστήματος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και τις προκατασκευασμένες τάξεις στην εκπαίδευση, την προσαρμογή παιδιών που η μητρική γλώσσα τους δεν είναι η τουρκική και τα προβλήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Η ισότητα, η αδελφοσύνη και η ενότητα μεταξύ των πολιτών μας είναι απαραίτητες. Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις είναι έννοιες που δεν θα ανεχτούμε ποτέ σε αυτή τη γη. Δεν θα ανεχτούμε διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, τόπου γέννησης ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων παραγόντων», πρόσθεσε.