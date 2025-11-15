Η Εκκλησία της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει να υποστηρίζει κάθε πράξη που στοχεύει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της απελευθέρωσης της Νήσου, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, στην δήλωσή του, καταδικάζει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που συμπληρώνει σήμερα 42 χρόνια παράνομης ύπαρξης. «Είναι μια επέτειος που υπενθυμίζει ακόμη και τους πιο δύσπιστους ότι, μόνιμος στόχος της Τουρκίας είναι η πλήρης τουρκοποίηση της Κύπρου», αναφέρει.

Η 15η Νοεμβρίου 1983, σημειώνει, «εξακολουθεί να αποτελεί ανοσιούργημα κατά της ειρήνης και της δικαιοσύνης προς τον Κυπριακό Ελληνισμό και παραμένει μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της πατρίδας μας».

«Η Εκκλησία της Κύπρου στέκεται ακλόνητη δίπλα στον λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των διεθνών ψηφισμάτων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια λύση που θα τερματίζει την κατοχή και θα επιτρέπει την επιστροφή όλων στις πατρογονικές τους εστίες», προστίθεται.

«Καλούμε τον λαό μας να διατηρήσει το αγωνιστικό φρόνημα ζωντανό με πίστη στον Θεό και στις αξίες που αιώνες τώρα στηρίζουν το έθνος μας», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος. Η Εκκλησία Κύπρου δεν θα σταματήσει να υποστηρίζει κάθε πράξη, υπέρ της αποκατάστασης: της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της απελευθέρωσης της Νήσου μας, καταλήγει η δήλωση.

ΚΥΠΕ