Πρόταση νόμου για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των λαμπρατζιών, προτίθεται να καταθέσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά την καταψήφιση του κυβερνητικού νομοσχεδίου από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η πρόταση κατατίθεται σε συνέχεια των εργασιών της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και σ’ αυτήν «θα περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες τροποποιήσεις που ανταποκρίνονται σε ανησυχίες των βουλευτών».

«Στόχος είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία αποτελεσματικά, δίνοντας λύση στο ζήτημα που προέκυψε μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου. Η διατήρηση της παράδοσης πρέπει να συμβαδίζει με τη νομιμότητα και την ασφάλεια», καταλήγει η ανακοίνωση.