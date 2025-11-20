Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με 28 ψήφους εναντίον, 2 αποχές και 10 ψήφους υπέρ, το κυβερνητικό νομοσχέδιο με το οποίο θα ρυθμιζόταν το παραδοσιακό έθιμο της λαμπρατζιάς μέσω της θεσμοθέτησης της διαδικασίας αδειοδότησης της προετοιμασίας και του ανάμματος της.

Η συζήτηση διεξήχθη σε έντονο ύφος με τις απόψεις των βουλευτών να διίστανται.

Αρχικά, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας χαρακτήρισε τις ποινές ως εξοντωτικές τις οποίες – όπως είπε- κανένας δικαστής δεν επιβάλλει. Διερωτήθηκε εάν «θα λύσουμε το πρόβλημα της παραβατικότητας των νέων με το να λύσουμε το θέμα με δρακόντειες νομοθεσίες;». «Αλλού πρέπει να στερεύσουμε τα βλέμματα. Τον θεωρώ ατυχέστατο το νόμο και γι’ αυτό θα τον καταψηφίσω», πρόσθεσε.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμτου λαμβάνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στην Σύμβαση της Στοκχόλμης μιλώντας για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, οι οποίοι βγαίνουν όταν καίμε υλικά από συγκεκριμένες βιομηχανικές χρήσεις και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρότατα προβλήματα στην υγεία μας. Όπως είπε, σε έκθεση της ΚΔ προς τα ΗΕ, αναφέρεται πως οι ρύποι στην Κύπρο προκύπτουν επειδή έχουμε φωτιές στους σκυβαλότοπους, επειδή καίμε κηπευτικά απόβλητα ή αγροτικά απόβλητα και λόγω των λαμπρατζιών. «Γι’ αυτό όταν πάτε την επόμενη φορά να φάτε σουβλάκια και οφτόν κλέφτικο να ξέρετε ότι εκείνο το λίπος που θα φάτε να ξέρετε ότι εκείνοι οι έμμονοι ρύποι προήλθαν λόγω των λαμπρατζιών», πρόσθεσε. «Όσοι θα ψηφίσετε το νόμο να ξέρετε τι ζημιά πάτε να κάνετε στον τόπο σας, στους νέους μας και ιδιαίτερα στα μωρά που θηλάζουν», κατέληξε.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε πως «αυτό το έθιμο κατάντησε ως ένα αντικοινωνικό φαινόμενο, δημιουργώντας εστίες παραβατικότητας εις το όνομα ενός θρησκευτικού εθίμου. Καίνε ακόμα και πασσάλους της ΑΗΚ. Οι κάτοικοι κοντά σε εκκλησίες βιώνουν αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι στα ύψη. Βλέπουμε πενταόροφες λαμπρατζιές μέσα σε κατοικημένες περιοχές και κανένας δεν τολμά να κάνει κάτι με το πρόσχημα της παράδοσης. Μια μέρα θα καούν γειτονιές και θα κλάψουμε. Το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα για τον έλεγχο και θα το ψηφίσω μόνο και μόνο για να μην υπάρχει πρόσχημα και να δούμε και φέτος το Πάσχα αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση». Αν δούμε τα ίδια φαινόμενα, θα πρέπει τον επόμενο χρόνο να απαγορευτεί διά ροπάλου, συνέχισε.

Ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ξεκίνησε λέγοντας «ακούγοντας τον κ. Θεοπέμπτου μου ήρθε η επιθυμία να βγω έξω να αυτοκτονήσω». Περαιτέρω, είπε πως υπάρχει προβληματική γλώσσα στο νομοσχέδιο. «Τοπική διοίκηση δεν υπάρχει», εξήγησε. Επίσης έθεσε το ερώτημα εάν είναι ή όχι έθιμο η λαμπρατζιά και απάντησε ότι είναι έθιμο περίπου 15 αιώνων. «Είναι ένα έθιμο πανελλήνιο και πανορθόδοξο. Ο νόμος λέει ότι επιτρέπεται να ανάβουν λαμπρατζιά μόνο η ώρα 12 τα μεσάνυκτα του Μεγάλου Σαββάτου. Μπορεί να ελέγξει οποιοσδήποτε την ώρα του ανάμματος της φωτιάς; Λέει 20 μέτρα από την εκκλησία. Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Πάχνα μερίμνησε η Επιτροπή και έκανε ειδικό χώρο. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα 20 μέτρα γιατί υπάρχει γκρεμός. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι προκλητική πρόνοια. Ρίχνουμε την ευθύνη στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να ελέγχει και εάν μείνει άσβεστη θα πρέπει να πληρώσει 20.000 ευρώ πρόστιμο και μέχρι 5 χρόνια φυλάκιση», είπε. «Ποιοι κάθονται και γράφουν τέτοιους νόμους;», διερωτήθηκε. «Η διάρκεια να είναι το πολύ 2 ώρες, γιατί αν είναι περισσότερο υπάρχει 5 χρόνια φυλάκιση και 30.000 ευρώ πρόστιμο. Ούτε επί τουρκοκρατίας δεν υπήρχαν τέτοιοι νόμοι», πρόσθεσε.«Κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει την εφαρμογή του. Κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι δεν πρέπει να νομοθετούμε τα πάντα. Βλακώδεις και κουτούς νόμους εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω», κατέληξε.

Με τη σειρά του ο Ηλίας Μυριάνθους συμφώνησε απόλυτα με τον κ. Θεμιστοκλέους. Πάμε να ρυθμίσουμε κάτι το οποίο είναι αδύνατο από την άποψη ποιος θα το εφαρμόσει, συνέχισε. Εμείς στην Πάφο έχουμε το έθιμο να κάνουμε τις πασκιές. «Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να μας πουν πόσα αυγά να βάζουμε μέσα», συνέχισε. «Κάποτε στην Ελλάδα προσπάθησαν να τους επιβάλουν πως να κάνουν το κοκορέτσι. Έτσι πάμε να κάνουμε κι εμείς τώρα», συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, τόνισε ότι «το έθιμο χρήζει διαφύλαξης. Εννοείται σε πλαίσια ασφάλειας αλλά να μην απειλείται η ύπαρξη του και να διατηρείται ο συμβολισμός του. Το νομοσχέδιο εμάς δεν μας πείθει. Οργανωτής μπορεί να είναι μόνο δήμος ή κοινότητα και ενοριακή επιτροπή. Αρχικά υπήρχε η δυνατότητα και σε φυσικό πρόσωπο να είναι ο διοργανωτής. Ποιος δήμος ή ποιος επίτροπος θα βάλει κάτω το κεφάλι του για να γίνει το έθιμο; Έχουμε ποινές εξοντωτικές. Παράδειγμα σε μία κοινότητα ή μία μικρή εκκλησία όπου υπάρχει ένας μικρός χώρος όπου γινόταν το έθιμο με ασφάλεια τόσα χρόνια, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν έγκριση, ο νόμος μιλά για 5 χρόνια φυλάκιση ή 25.000 ευρώ χρηματική ποινή ή και τα δύο. Μπορεί να θυματοποιήσουμε κόσμο που έχει τις καλύτερες προθέσεις», είπε.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ υπενθύμισε ότι πέρσι είχαμε νεκρό 25χρονο στις λαμπρατζιές και 94 πυρκαγιές παγκύπρια από το έθιμο. «Θέλουμε η νεολαία μας να ασκεί τα έθιμα. Αλλά δεν θέλουμε κουκουλοφόρους να βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών που είναι έντιμοι. Αυτό το νομοσχέδιο προστατεύει εκείνους που θέλουν να ακολουθούν και να ασκούν τα έθιμα μας», συνέχισε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, υπενθύμισε ότι «σήμερα απαγορεύεται πλήρως το άναμμα της λαμπρατζιάς. Αν κινδύνεψαν πόλεις και χωριά, σημαίνει ότι το κράτος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Γιατί αν εφάρμοζε το νόμο θα έσβηνε όλες τις πυρκαγιές». «Η απροθυμία ή η αδυναμία της πολιτείας να εφαρμόσει το νόμο έρχεται να φέρει έναν ανεφάρμοστο νόμο; «Θεωρείτε ότι θα προμηθεύσουμε τις τοπικές αρχές με μέτρα για να μετρούν τα 20 μέτρα; Ποιος δήμος θα προμηθεύσει με καθαρή ξυλεία 60 λαμπρατζιές 3 μέτρα διάμετρο και ύψος και να την επιβλέπει κιόλας πότε θα ανάψει ή πότε θα σβήσει;» διερωτήθηκε. «Αυτή η νομοθεσία είναι αστεία και ανεφάρμοστή. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το φιάσκο. Αλλά δεν θα δώσουμε σε κάνενα το δικαίωμα να μας κατηγορήσει ότι είμαστε ο λόγος που αυτή η νομοθεσία ήταν η αφορμή να υπάρξουν παραβατικές συμπεριφορές. Γι’ αυτό το ΑΚΕΛ θα απέχει από αυτή την αστειότητα», τόνισε.

Σε τοποθέτησή του ενώπιον της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, τόνισε ότι εάν δεν ψηφιστεί ο νόμος οι λαμπρατζιές θα είναι παράνομες και θα του επιβάλλεται πέντε χρόνια φυλάκιση. Στη συνέχεια, είπε πως «δεν βρεθήκατε όμως στην Επιτροπή για να πείτε αυτά που λέτε σήμερα», προκαλώντας την αντίδραση του Άριστου Δαμιανού. Συνέχισε λέγοντας πως πέρσι «θρηνήσαμε έναν νέο άνθρωπο. Σκοτώθηκε με έναν πάσσαλο. Όλοι εσείς που δηλώνετε ότι θα τηρήσετε αποχή ή θα καταψηφίσετε αυτή την προβληματικότατη (το παραδέχομαι πρώτος) νομοθεσία, τι θα πείτε στους γονείς του επόμενου νεκρού ή σε εκείνον που θα χάσει τα μάτια του ή τα χέρια του ή τα πόδια του; Ότι μας ενόχλησε ότι θα πληρώσει βαρύ πρόστιμο εκείνος που θα παρανομήσει; Επειδή έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό;», είπε σε έντονο ύφος. Επανέλαβε πως «οι βουλευτές που δεν βρέθηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής μπορούν να λένε ότι θέλουν και μπορεί να έχουν και δίκαιο. Καταθέτω προφορική τροπολογία ώστε τα 20 μέτρα να φύγουν. Πολλά θέματα εγείρονται. Όμως, πάνω απ’ όλα πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή». «Αν δεν εφαρμόσουν η Κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές τον νόμο, εδώ θα είστε – εγώ δεν θα είμαι- να την αλλάξετε. Εγώ την ψηφίζω», κατέληξε.

Με τη σειρά του ο Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε πως αφού στον περί δήμων νόμο η λαμπρατζιά απαγορεύεται, τότε πως αν δεν το ψηφίσαμε θα είμαστε υπόλογοι. Υπάρχει, πρόσθεσε, η λογική που λέει ότι αφού απαγορεύεται γιατί να ψηφίσουμε κάτι αυτή τη στιγμή; «Εμείς δεν θα στηρίξουμε γιατί είναι κάτι παράνομο», πρόσθεσε λέγοντας πως η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Ο Άριστος Δαμιανού είπε πως τα πράγματα είναι απλά, εξηγώντας ότι στον περί δήμων νόμο, στις απαγορεύσεις σε σχέση με το άναμμα φωτιάς, υπάρχει εξαίρεση κατόπιν ειδικής άδειας του δήμου η οποία χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Άρα, όπως είπε, υπάρχουν προδιαγραφές για το άναμμα της λαμπρατζιάς. «Μπορούμε να βελτιώσουμε τις πρόνοιες στον περί δήμων και κοινοτήτων νόμο», συνέχισε.

