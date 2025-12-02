Μία πρόεδρος, τρεις συμπρόεδροι και τέσσερις αντιπρόεδροι των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλαισίωναν την Ρομπέρτα Μέτσολα κατά τις συναντήσεις που είχε με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το εκπροσώπησε ένας εκ των Tomas TOBÉ ένας εκ των δέκα αντιπροέδρων της πολιτικής ομάδας. Πρόεδρος του ΕΛΚ είναι ο Μάνφρεντ Βέμπερ, με πολύ καλές σχέσεις με την Κύπρο, ο οποίος σ’ αυτή τη φάση επέλεξε να μην έρθει στο νησί.

Η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών εκπροσωπήθηκε την πρόεδρο του, Iratxe GARCÍA PÉREZ. Ήταν και η μόνη επικεφαλής πολιτικής ομάδας στο ευρωκοινοβούλιο που συμμετείχε στην αποστολή.

Την ομάδα “Πατριώτες για την Ευρώπη” την εκπροσώπησε η Kinga GAL, πρώτη αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας, της οποίας ηγείται ο Jordan BARDELLA.

Την πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών εκπροσώπησε ο Patryk JAKI, ένας εκ των δύο συμπροέδρων της ECR.

Την πολιτική ομάδα του «Renew» εκπροσώπησε ο Morten LØKKEGAARD, ένας εκ των οκτώ αντιπροέδρων της ομάδας. Πρόεδρος του «Renew» είναι η Valérie HAYER.

Την ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία εκπροσώπησε ο Bas EICKHOUT, ένας εκ των αντιπροέδρων του GREENS/EFA.

Για την ομάδα της Αριστεράς στο ευρωκοινοβούλιο βρέθηκε στην Κύπρο ο συμπρόεδρος Martin SCHIRDEWAN.

Τέλος την ομάδα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» εκπροσώπησε ο René AUST, συμπρόεδρος του ESN.