Έξι υποψηφίους για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε η Δημοκρατική Παράταξη. Πρόκειται για την τρίτη δέσμη υποψηφίων η οποί απεριλαμβάνει δύο αριστήνδην υποψηφιότητες και άλλες τέσσερις κομματικές.
Οι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής:
- Μιχάλης Σκορδής – Αριστίνδην – Διευθυντικό Στέλεχος στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων – Επαρχία Κερύνειας
- Τάκης Μιραλλάης – Αριστίνδην – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης – Επαρχία Λευκωσίας
- Θέα Νικολάου – Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης – Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου– Επαρχία Λευκωσίας
- Φίλιππος Γιαπατός – Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιών Υπαλλήλων-Επαρχία Λευκωσίας
- Στέφανος Στεφάνου – Πρόεδρος Σωματείου στήριξης ΑμέΑ «ΑΡΩΓΟΣ», Φυσιοθεραπευτής – Επαρχία Λευκωσίας
- Ιωακείμ Ιωακείμ (Μίμης) – Κοινοτάρχης Τίμης – Επιχειρηματίας – Επαρχία Αμμοχώστου.