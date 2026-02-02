Έξι υποψηφίους για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε η Δημοκρατική Παράταξη. Πρόκειται για την τρίτη δέσμη υποψηφίων η οποί απεριλαμβάνει δύο αριστήνδην υποψηφιότητες και άλλες τέσσερις κομματικές.

Οι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: