Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές με την Δημοκρατική Αλλαγή στην επαρχία Λευκωσίας ανακοίνωσε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κληρίδης.

Η ανακοίνωση της ΔΗΜΑΛ

Ο Αλέξανδρος Κληρίδης είναι Δικηγόρος με έδρα την Κύπρο, εξειδικευμένος στο Ποινικό Δίκαιο, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δίκαιο Φυλακών, με πέραν των δέκα ετών ενεργής εμπειρίας στη δικαστηριακή πρακτική και πολυάριθμες εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίων. Έχει διαχρονικά εμπλακεί σε υποθέσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση καθοριστικής νομολογίας στην Κύπρο.

Κατέχει σήμερα (απο το 2024) τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων και είναι Γραμματέας της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Από το 2023, είναι επίσης μέλος του συμβουλευτικού σώματος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των κρατουμένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατόπιν διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Κληρίδης είναι ενεργό μέλος σημαντικών διεθνών νομικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η European Criminal Bar Association (ECBA), η European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) και το Defence Extradition Lawyers Forum (DELF).

Έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων στους τομείς της εγκληματολογίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου φυλακών, ενώ έχει παρουσιάσει το έργο του σε διάφορα νομικά συνέδρια. Οι παρεμβάσεις και το έργο του έχουν αναγνωριστεί ως αυθεντία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου καθώς και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Είναι δικηγόρος τρίτης γενιάς προερχόμενος από οικογένεια με μακρά και αξιοσέβαστη παράδοση στον νομικό χώρο και είναι Συνεταίρος στο δικηγορικό γραφείο Phoebus Christos Clerides LLC & Associates, συνεχίζοντας μια παράδοση νομικής αριστείας