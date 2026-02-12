Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη σταθερή και δημόσια διατυπωμένη θέση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, χθες το απόγευμα στην Άγκυρα, ενημέρωσε ο κ. Μητσοτάκης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των «27» την Πέμπτη στο Άλντεν Μπίσεν.

Η τοποθέτηση κινήθηκε στη γραμμή συνέπειας και προηγούμενου συντονισμού, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή. Η ανταπόκριση του Τούρκου Προέδρου, συμπλήρωσε η ίδια πηγή, κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με προηγούμενες δημόσιες και ιδιωτικές του αναφορές, χωρίς κλιμάκωση ή διαφοροποίηση ύφους, χωρίς ωστόσο μεταβολή θέσεων.

Όσον αφορά τη συνολική αποτίμηση της συνάντησης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διατηρείται το κλίμα χαμηλής έντασης και προσπάθειας λειτουργικής επικοινωνίας, με βασικό χαρακτηριστικό τη διατήρηση ήρεμων συνθηκών στο παρόν στάδιο.

Εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, σύμφωνα με ανάρτηση του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών το απόγευμα της Πέμπτης, για αλληλοενημέρωση και στενό συντονισμό, όπως αναφέρεται.

ΚΥΠΕ