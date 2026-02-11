Να λυθούν στη βάση του Διεθνούς Δικαίου οι όποιες διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν σήμερα (11/02) στην Άγκυρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας που έρχεται από το παρελθόν», ενώ ο Τούρκος πρόεδρος τον χαρακτήρισε «πολύτιμο φίλο», συμφωνώντας ότι τα προβλήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Σε κλίμα διαλόγου αλλά και με σαφείς αναφορές στις υφιστάμενες διαφορές, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση των επαφών και ενίσχυση της συνεργασίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι «δύναμη ειρήνης» και επιδιώκει ειλικρινείς σχέσεις με τους γείτονές της, επισημαίνοντας ότι, όπου υπάρχουν περιθώρια, μπορούν να επιτευχθούν συνεργασίες. Απευθυνόμενος προσωπικά στον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε ότι «η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά», εκφράζοντας την προσδοκία να οικοδομηθεί ένα μέλλον ειρήνης, ευημερίας και προόδου, στον δρόμο που άνοιξαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ. Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση προς τον Τούρκο πρόεδρο να επισκεφθεί την Ελλάδα στο επόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συνολικό απολογισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα τελευταία δύο χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο πολιτικός διάλογος, η θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν τους τρεις πυλώνες των συζητήσεων.

Ανακοίνωσε συμφωνία σε νέες πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζοντας επιτυχία τη χορήγηση βίζας σε Τούρκους πολίτες για επισκέψεις σε ελληνικά νησιά. Στο μεταναστευτικό, σημείωσε ότι οι ροές στο ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 60%, ενώ υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών πρέπει να αποτελεί σταθερό στόχο των δύο χωρών. Έθεσε επίσης ως κοινό στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. ευρώ.

Ο Τούρκος πρόεδρος από την πλευρά του έκανε λόγο για ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών και τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για αύξηση του εμπορίου. Ανέφερε ότι συζητήθηκαν οι θέσεις των δύο πλευρών για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων.

Διαφωνίες σε θαλάσσιες ζώνες και μειονότητες

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, υπογραμμίζοντας ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Τόνισε ότι πρέπει να αρθεί κάθε απειλή στις διμερείς σχέσεις και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για τις μειονότητες, με αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάννης, καλώντας να καταστούν γέφυρες φιλίας μεταξύ των δύο λαών.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ελευθερίες των μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη, ενώ εξέφρασε από κοινού με τον Έλληνα πρωθυπουργό την απόρριψη των αποφάσεων του Ισραήλ για επέκταση δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία, προσβλέπει στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και στηρίζει τη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υποστηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Οι 7 συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας που υπογράφτηκαν

Στο μεταξύ, ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπροήδρευσαν στη συνεδρίαση της έκτης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας και Ελλάδας.

Στο συμβούλιο συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας των Πολιτών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού & Τουρισμού, Παιδείας, Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, Υποδομών &Μεταφορών, καθώς και Εμπορίου.

Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας υπογράφτηκαν τα ακόλουθα επτά κείμενα: