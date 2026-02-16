Μέσα από μια πρωτοφανή ενέργειά της, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αποφάνθηκε ότι η προσπάθεια για επανέναρξη διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό θα πρέπει να μπει σε παύση μέχρι και τον Ιούλιο. Στήριξε την απόφασή της στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, αλλά και στην ανάγκη να δοθεί χρόνος στη νέα ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέρριψε τους ισχυρισμούς Ολγκίν και έστειλε το μήνυμα προς την πλευρά του Γενικού Γραμματέα ότι είναι έτοιμος και εντός αυτής της εβδομάδας να συναντηθούν σε διευρυμένη συνάντηση, εάν υπάρχει θέληση από τουρκικής ή τουρκοκυπριακής πλευράς.

Η κίνηση Ολγκίν δεν θεωρείται άσχετη με το πρόσφατο ταξίδι Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη και τη συνάντηση με τον ΓΓ ΟΗΕ.

Έγραψε άρθρο για να πει τη γνώμη της

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν πιάστηκε από τη συμφωνία των δύο ηγετών για τακτικές συναντήσεις και υπέδειξε ότι είναι ώρα να χτιστεί ένα «διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης». Διαμηνύοντας ότι η ίδια δεν προτίθεται να ασχοληθεί με το Κυπριακό μέχρι να ειδοποιηθεί ότι υπάρχει κάποια πρόοδος: «Όταν διαπιστώσω ότι μπορώ να συμβάλω σε ένα συγκεκριμένο βήμα προόδου και οι ηγέτες θεωρούν ότι η παρουσία του ΟΗΕ είναι χρήσιμη για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων».

Εκείνο που προκαλεί ερωτηματικά είναι οι λόγοι που επικαλείται στη συνέχεια η Ολγκίν προκειμένου να μην ασχοληθεί τους επόμενους μήνες με το Κυπριακό.

Αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, «η οποία θα κρατήσει την Κυβέρνηση πολύ απασχολημένη με τον συντονισμό των διαφόρων θεμάτων και συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται τακτικά στην ΕΕ». Επίσης, πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, δημιουργώντας ένα πολιτικό κλίμα που περιορίζει τη δυνατότητα σημαντικών αλλαγών, προσθέτει.

«Στον βορρά, η άφιξη ενός νέου ηγέτη με διαφορετικό όραμα, ο οποίος πρέπει να συντονίσει τόσο την εσωτερική ομάδα που είναι επιφορτισμένη με τη διακυβέρνηση όσο και τη δυνατή σχέση του με την Τουρκία, διαχειριζόμενος θέσεις και προτεραιότητες, καθιστά επίσης τους επόμενους μήνες μια περίπλοκη περίοδο για μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία διαλόγου», δηλώνει η κ. Ολγκίν.

Αξιοσημείωτη και η τακτική της Ολγκίν να συγκαλεί εκτός Κύπρου συναντήσεις που σχετίζονται με το Κυπριακό, προφανώς για να αποφεύγει επισκέψεις στο νησί και συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Όπως ανέφερε, την επόμενη εβδομάδα θα συγκεντρώσει τους Συμπρόεδρους των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών στο Λονδίνο και εξέφρασε την ελπίδα να οργανώσει περισσότερες τέτοιες συναντήσεις στο μέλλον.

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αν και δεν είχε διαβάσει το άρθρο της Ολγκίν όταν έκανε δηλώσεις χθες το μεσημέρι, φρόντισε να απορρίψει τη βασική θέση των ισχυρισμών της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στέλνει ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, λέγοντας «είμαι έτοιμος την ερχόμενη εβδομάδα να συναντηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, όπως υποσχεθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη και να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, με πλήρη σεβασμό του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Ας αποδείξουμε στην πράξη όλοι μας ότι είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τις δηλώσεις».

Εξάλλου, τόνισε, ούτε η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτό το χρονοδιάγραμμα. «Επαναλαμβάνω, είμαι έτοιμος. Αν υπάρχει θέληση και από τουρκικής και από τουρκοκυπριακής πλευράς, μπορούμε να προχωρήσουμε», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της κ. Ολγκίν ότι η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και οι βουλευτικές εκλογές καθιστούν αδύνατη την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διερωτήθηκε πώς την καθιστούν αδύνατη. «Μα πώς την καθιστούν αδύνατη όταν σας λέω ότι είμαι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα να πάμε» σε διευρυμένη συνάντηση, διερωτήθηκε.

Όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος είπε «λυπάμαι, είναι αστείο επιχείρημα. Δεν επηρεάζει σε καμία απολύτως περίπτωση το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ή η διαδικασία προς τις βουλευτικές εκλογές».

Πηγές της τουρκικής προεδρίας είπαν…

«Το κρίσιμο είναι αν υπάρχει βούληση για συνάντηση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας των δύο πλευρών», ανέφεραν πηγές της τουρκικής προεδρίας στο ΚΥΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση εάν η Άγκυρα θα στήριζε μια λύση πέραν των «δύο κρατών» στην Κύπρο, σε περίπτωση που το αποφάσιζαν οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βασικό ζήτημα «δεν είναι αν η Τουρκία θα αντιδράσει», αλλά αν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχθεί μια φόρμουλα που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα. Όπως σημείωσαν, δεν θεωρούν ότι μπορεί εύκολα να δοθεί θετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα.