Την ετοιμότητα του ιδίου και της ελληνοκυπριακής πλευράς να συμμετάσχει άμεσα σε μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας αστεία τα επιχειρήματα περί κωλύματος λόγω διεξαγωγής Βουλευτικών Εκλογών τον Μάιο και λόγω της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τους εορτασμούς για τον Άγιο Μάρωνα, στη Λευκωσία, και ερωτηθείς τι να αναμένουμε το επόμενο διάστημα σε σχέση με το Κυπριακό υπό το φως των δηλώσεων Έρχιουρμαν για τα σημεία διέλευσης και συγκεκριμένα του Αγίου Δομετίου, αλλά και του περιεχόμενου του άρθρου της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ κας Ολγκίν για τις συναντήσεις των δύο ηγετών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε σχέση με τα οδοφράγματα και τις χθεσινές αναφορές, θέλω να αναφέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν έτοιμη η διαπλάτυνση του δρόμου να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είχαμε κάνει το δικό μας μερίδιο και μάλιστα υπήρχε καθυστέρηση εντός της νεκρής ζώνης και είχαμε εισηγηθεί να το εκτελέσουμε εμείς για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

Δυστυχώς, υπήρχε αρνητική απάντηση από τουρκοκυπριακής πλευράς. Αναφέρομαι κατά κύριο λόγο στην περίοδο που επικεφαλής της ήταν ο κ. Τατάρ, για να βάζω τα πράγματα ως έχουν.

Δεν έχω διαβάσει ακόμη το άρθρο της κας Ολγκίν. Αλλά ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, προς την κα Ολγκίν, προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, προς την Τουρκία, προς τη διεθνή κοινότητα: Είμαι έτοιμος την ερχόμενη εβδομάδα να συναντηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, όπως υποσχεθήκαμε στον Γενικό Γραμματέα, στη Νέα Υόρκη, και να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά με πλήρη σεβασμό του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Ας αποδείξουμε στην πράξη όλοι μας ότι είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τις δηλώσεις. Είμαστε έτοιμοι την ερχόμενη βδομάδα, αναφέρω δημόσια μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, να πάμε στη Νέα Υόρκη και να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα και με πλήρη σεβασμό, επαναλαμβάνω, στο διαπραγματευτικό κεκτημένο.

Ούτε η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και το ανέφερα ακόμη και πριν την 1η Ιανουαρίου – ούτε οι Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο. Και επαναλαμβάνω την ερχόμενη εβδομάδα είμαι έτοιμος. Αν υπάρχει θέληση και από τουρκικής και από τουρκοκυπριακής πλευράς, μπορούμε να προχωρήσουμε».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι τα ΗΕ θεωρούν αδύνατη την πραγματοποίηση διάσκεψης για το Κυπριακό λόγω της Προεδρίας στην ΕΕ και των Βουλευτικών Εκλογών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «μα πώς την καθιστούν αδύνατη όταν σας λέω ότι είμαι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα;

Μπορεί να είναι η αντίληψη των Ηνωμένων Εθνών – δεν έχω διαβάσει το άρθρο για να δω πώς εκφράζεται – αλλά σας λέω, είμαι έτοιμος την ερχόμενη εβδομάδα να μεταβούμε στη Νέα Υόρκη και αυτό το ανέφερα πριν ακόμη και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όσον αφορά τις Βουλευτικές Εκλογές, λυπάμαι, είναι αστείο επιχείρημα. Δεν επηρεάζει σε καμία απολύτως περίπτωση το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών ή η διαδικασία προς τις Βουλευτικές Εκλογές. Αν κάποιοι -δεν ξέρω, δεν γνωρίζω- έχουν αδυναμία αυτή τη στιγμή να προσέλθουν σε συνομιλίες, ας βγουν δημόσια να το πουν.

Αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά, σε καμία απολύτως. Είμαστε έτοιμοι την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου επιλέξει ο Γενικός Γραμματέας, να συμμετάσχουμε σε διευρυμένη διάσκεψη όπου θα ανακοινωθεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και, επαναλαμβάνω, γιατί έχει σημασία, με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο».