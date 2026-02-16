Προεκτάσεις και εντός Βουλής λαμβάνει το διαζύγιο μεταξύ Ειρήνης Χαραλαμπίδου και ΑΚΕΛ, με την βουλεύτρια να ανακοινώνει σε όλους ότι «σήμερα προεδρεύω για τελευταία φορά στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Η κ. Χαραλαμπίδου, κατά την έναρξη της συνεδρίας της εν λόγω Επιτροπής, ευχαρίστησε τους συναδέλφους της. «Έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό, όλα αυτά τα χρόνια για την προάσπιση των δικαιωμάτων», είπε.

Ανακοίνωσε, δε, πως «αναλαμβάνει ο κ. Κουκουμάς και χαίρομαι που δίνω την προεδρία σε τόσο ικανά χέρια. Του είχα πάντοτε αδυναμία και ότι και να μου πει και ότι και να μου γράψει θα έχω αυτή τη στάση», υπογράμμισε η κ. Χαραλάμπίδου.

Λαμβάνοντας τον λόγο οι συνάδελφοί της, ανταπέδωσαν τα καλά λόγια για την αποτελεσματικότητα που είχε η Επιτροπή επί της προεδρίας της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Η κ. Σούπερμαν την ευχαρίστησε για όλα και εξήρε το έργο που έγινε.

Ο Σενέκης ανέφερε πως «ήσασταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» και πρόσθεσε πως ήταν πολύ επιτυχημένη η πενταετία της Επιτροπής. «Μας δώσατε ρόλο και φωνή», είπε ακόμη.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμφώνησε με το εν λόγω σχόλιο του Σενέκη, ευχαριστώντας την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για όσα πέτυχε η Επιτροπή.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κουκουμάς, την ευχαρίστησε για τα καλά λόγια και την καλή δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. «Ο λόγος της αποχώρησης δεν αφορά το έργο που επιτεύχθηκε», είπε.

Κλείνοντας το θέμα, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε πως «δεν θα μπορούσα να εγκαταλείψω την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφήνοντας στη μέσης προτάσεις νόμου συναδέλφων. Συνεπώς, θα είμαι εδώ».