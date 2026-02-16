Η ΔΗΠΑ κατανοεί τους λόγους που η κυβέρνηση αποφάσισε να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα και κρίνει ως σωστή την επιλογή της ιδιότητας του παρατηρητή.

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος:

Η Δημοκρατική Παράταξη κατανοεί τους λόγους για την απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη υπό την ιδιότητα του παρατηρητή. Η επιλογή αυτή συνιστά μια ισορροπημένη προσέγγιση που επιτρέπει στην Κύπρο να διατηρεί την παρουσία της σε διεθνή φόρα διαλόγου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων, χωρίς να δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να έρθουν σε αντίθεση με τις πάγιες αρχές και επιδιώξεις της χώρας μας.

Σωστή κρίνεται η επιλογή της ιδιότητας του παρατηρητή, διασφαλίζοντας έτσι, ότι η Κύπρος δεν αποδέχεται την υποκατάσταση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η παρουσία μας έχει συμβολική και ουσιαστική αξία, επιτρέποντας την καταγραφή θέσεων, την κατανόηση διεθνών τάσεων και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου, χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες αρχές και επιδιώξεις της χώρας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προνοιών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, με σεβασμό στα δικαιώματα των αμάχων και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οφείλουμε να παραμείνουμε συνεπείς στο διεθνές δίκαιο και να συνδέσουμε τη συμμετοχή μας, με τη διαχρονική θέση της Κύπρου υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και ξεκάθαρης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο.

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο για τη Γάζα, υπό τις σαφείς προϋποθέσεις παρατηρητή και με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψιν και την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους της Ε.Ε. και τις συναφείς υποχρεώσεις της, ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Κύπρου, προάγει την ειρήνη και διαφυλάσσει τα δικαιώματα και τις αρχές της χώρας μας.